Zeybekci: 50-60 milyon dolarla işlem yapan, kâr peşinde koşanlar var

Dolardaki sürekli yükseliş nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir açıklama yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündeme ilişkin soruları AA'ya yanıtladı. Dolardaki yükselişi ve TL'deki değer kaybını değerlendiren Zeybekci, Merkez Bankası'nın elinin kolunun bağlı olmadığını ve müdahale gücünün bulunduğunu söyledi.



Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesinin beklendiğini belirten Zeybekci, kendisine göre ise bunun yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlü bir ülke olduğunu iddia eden Zeybekci, Merkez Bankası'nın elinde çok fazla enstrüman olduğunu söyledi.



Önümüzdeki süreçte bu dalgalanmalardan, spekülatif hareketlerden ümidin kesileceğini belirten Zeybekci, bunun sonrasında da TL'nin normal seyrine döneceğini ifade etti.



Piyasadaki hareketliliğin nedeninin ise spekülatif olduğunu iddia eden Zeybekci, 50-60 milyon dolarla işlem yapanların olduğunu, kar peşinde koşanların olduğunu söyledi.



Kur hareketliliğinin Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşündüklerini belirten Zeybekci, Türkiye'nin borçlarına bakıldığında yerine getiremeyeceği bir sorumluluğun olmadığını da belirtti.



Döviz, faiz ve ensflasyonun yükselmesini isteyenlerin olduğunu da iddia eden Zeybekci, ama böyle bir şeyin olmayacağını, Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlü bir ülke olduğunu anlattı.