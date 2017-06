Zeybekci: İhracat yapmak zorundayız!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, ihracat ve istihdam konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Zeybekci, ihracat yapmak zorunda olunduğunun çünkü her yıl 1 milyon kişiye iş bulmanın başka türlü mümkün olmayacağını belirtti

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜMSİAD) İstanbul'da bir otelde düzenlediği iftar programında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada yaptığı konuşmasında ihracatın ve istihdamın zorunluluğuna değindi.



Zeybekci, bunu gerçekleştirebilmek için de her yıl en az yüzde 5.5 büyümenin gerekli olduğuna vurgu yaparak, "Değerli arkadaşlar ihracat yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Biz her yıl 1 milyon vatandaşımıza iş bulmak zorundaysak eğer ki öyle. Her yıl 1 milyon net iş üretmek zorundayız. Bunu yapmak için de Türkiye her sene ortalama olarak yüzde 5.5'un üzerinde 6-6.5-7 civarında büyümesi gerekiyor. Bizim acelemiz var. Biz herkesten farklı yapmak zorundayız. Çünkü geç kalmışız. Onun için bu büyümeyi yakalamamız gerekiyor. Bu büyümeyi yakalayacak yatırımlarım yapmak için de yeterli sermayemiz yok. Yeterli tasarrufumuz yok. İki yöntem var. Bir; ya borçlanarak büyümemizi gerçekleştireceğiz. Dış borçlarla, doğrudan yabancı sermaye girişimiyle ya da değerlendiremediğimiz yer altı, yer üstü zenginliklerimizi, alın terimizi ve akıl terimizi de içine koyarak ihracat yapacağız. Yaptığımız bu ihracatın sonunda sağladığımız finansmanla kendi kazandığımız öz para ile kimseye faiz veya hesap vermeden yatırıma dönüştüreceğiz. Onun için ihracata dayalı büyümeyi önemsiyoruz. İhracatımızı artıracağız. Ve bugüne kadar 2009 krizinden sonra gelmiş olduğumuz o 157 milyar dolarlık ihracatı sonrasında 142'lere kadar düşerek epeyden buralarda dolanıyoruz. Bu sene ihracatta bir seferberlik, bir kalkınma bir atılım yılı olacak. Ve yıl sonu itibariyle hedefimiz o 157.6 milyar doları aşmak, bunu kırmak" diye konuştu.