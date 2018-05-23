Zeybekci: İlgili kurumlar sorumluluk almalı

Kurdaki hareketlilikle ilgili soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yetkisi olan kurumlar yetkilerini kullanmalı. Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeli" dedi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Kurdaki hareketle ilgili konuşan Zeybekci, "Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Kurumlar, Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeli " dedi.

Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"İLGİLİ KURUMLAR GECİKTİRMEDEN SORUMLULUK ALMALI"

Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.

"KUR, EKONOMİDE KALICI HASAR OLUŞMADI"

Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi."