Zeybekci: İzmir'i serbest bölgeler konusunda önce çıkaracağız!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ile bir araya geldi. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranınında yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu belirten Zeybekci, ‘Bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekilde kalıcı hale getireceğiz’ dedi

Ali Budak-

Zeytine verilen destekler

Gazetecinin ‘Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceği konusundaki değerlendirmelerin zeytin üreticilerinin tepkisine neden olduğunu’ söylemesi üzerine Türkiye'de zeytin sektörünü kendilerinden daha çok düşünen kimsenin olmadığını, son 15 yılda gelinen noktanın ortada olduğunu vurgulayan Zeybekçi, şöyle devam etti: Zeytine verilen desteklerimizle ağaç sayısını iki katına çıkardık. Kendimize yeten zeytin ve zeytinyağı kapasitemiz var. Yaklaşık olarak 250-300 bin ton arasında zeytinyağı üretiyoruz. Tunus'ta 2006 yılında imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra biz Tunus'a 1 milyar dolar ihracat, 200 milyon dolar da ithalat yapıyoruz. STA bize artı yazmış. Bundan dolayı çok rahatsızlar. Temmuz ayında gittik. Tunus'tan alabileceğimiz tek ürün yok ortada. Fosfat alıyoruz. Gübre sanayinde kullanmak üzere. Bizim iyi niyetli bir şekilde 'sizden ithalatı artırıyoruz' dememiz lazım. Bunun için de size dünyada kimseye vermediğimiz bir imtiyaz verelim, 3 bin tonu geçmemek üzere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yani Türkiye'de kullanmamak, ihraç etmek şartıyla sizden zeytinyağı alalım dedik. Bu da orada siyasi anlamda karşılık buldu.

Seçim ekonomileri uygulanmıyor, uygulanamaz

Zeybekçi, 2019'da yapılacak seçimlerin bütçe performansında bir değişim yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık belirsizliğin ortadan kalktığını, öngörülebilir, sürdürebilir, 5 yıl kesintisiz güçlü iktidarların söz konusu olacağına dikkati çekti. Siyaset alanındaki belirsizliklerin ekonomiyi etkilemesinin de önünün artık kapandığını bildiren Zeybekci, ‘Koalisyon mu olacak, tek başına iktidar mı olacak, kim kiminle ne yapacak... Artık böyle bir tartışma yok. Bizim 2017 yılı bütçe performansımıza bakın. Muhtemelen bütçe açığında yüzde 2 hedef koymuş olmamıza rağmen bu yüzde 1,5'lar seviyesine inecek. Bütçe açığı anlamında da dünyadaki itibarlı performanslardandır. 2017'de seçim yapmadık mı? 2016'da devasa bir işgal girişimiyle karşılaştık. Terörün her türlüsünün yaşandığı bir dönemden geçtik. Artık seçim ekonomileri uygulanmıyor ve uygulanamaz. Ekonomimizde çok net kararlar alındı. Bütçe açığı hedefimiz, cari açık hedefimiz, büyüme hedefimiz belli’ dedi.

KGF enstrümanları kalıcı hale geliyor

KGF teminatlı kredilerde yeni açılımlar yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise ‘Bu kredilerin 2017'de Türkiye'nin büyümesini tetiklemesi anlamında etkili olduğunu’ belirten Zeybekçi, şöyle sürdürdü: KGF teminatlı kredilerde 210 milyar liralık bir büyüklük piyasaya sunuldu. KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık KOBİ'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz.

KDV yüklerinin giderilmesi için çalışma

Son dönemde hükümetin ihracata çok büyük destek verdiğini, bu konuda Maliye Bakanlığı'na özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren Zeybekci, ihracatçının KDV yüklerinin giderilmesi için de bir çalışma yapıldığını belirterek, ‘En son TİM ile yaptığımız toplantıda KDV ile ilgili gündeme gelen, ihracatçıların KDV maliyetini ve stokunu taşıması, iadelerin gecikmesi ve KDV oranı farkları sebebiyle ihracatçının üzerindeki yüklerin düzenlenmesi konularıyla ilgili çalışıyoruz, inşallah bir iki ay içinde sorun çözülecek. Burada Maliye Bakanlığı tarafında bir çalışma yapılıyor. Ama hedef kesin çözüm’ dedi.

İşsiz gazeteci sayısı çalışan gazeteci sayısını geçti

Türkiye’nin 2017 yılında 157.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ise, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye 3’üncü çeyrekte yüzde 11,1'lik büyüme rakamına ulaştı. 2017 yılında ekonomimizin yüzde 6,5-7 büyüme gerçekleştirdiği ilerleyen günlerde açıklanacak. Ancak, basın çalışanları olarak ekonomideki bu büyümeden payımıza düşeni tam olarak alabildiğimizi söylememiz güç. Gazetecilik mesleği çetin bir süreçten geçiyor. Bugün Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin 146 üyesinin sadece 51 tanesi Gazetecilik mesleğini yaparak evine ekmek götürebiliyor. Şu anda 52 üyemiz ise farklı mesleklerde çalışmak durumunda ya da işsiz. Gazetecilik yapamayan üye sayımız, gazetecilik yapan üye sayımızı geçmiş durumda. 46 üyemiz ise kurumsal iletişim sektöründe çalışıyor. İzmir'de sanayicinin, iş adamının, ihracatçının sesini, yatırımını duyuracak mecralar giderek azaldı. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de yerel TV kanalının olmaması da ayrıca üzüntü veriyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Ekonomi Muhabirleri (EMD) İzmir Şubesi ile bir araya geldi. EMD üyesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Ege ekonomisinin bir uyanış içinde olduğunu, bölgenin ihracat ve teşvik belgesi kullanım rakamlarının ülke ortalamasının üzerinde arttığını belirtti. İzmir'de serbest bölgelerin öne çıkması konusunda çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Zeybekci, ‘Bir şehrin bir şeyle öne çıkması lazım. İzmir'in de serbest bölgeler konusunda öne çıkması için misyon biçtik. Ege Serbest Bölgesi tek başına 1980 yılındaki Türkiye'nin ihracatını yapar hale geldi. Burada 21 bin 158 kişi çalışıyor. Hedefimiz İzmir'deki serbest bölgelerde 60 bin kişinin çalışması. Bunun için Serbest Bölgeler Kanunu'nu değiştirdik’ diye konuştu.Gazetecinin ‘Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceği konusundaki değerlendirmelerin zeytin üreticilerinin tepkisine neden olduğunu’ söylemesi üzerine Türkiye'de zeytin sektörünü kendilerinden daha çok düşünen kimsenin olmadığını, son 15 yılda gelinen noktanın ortada olduğunu vurgulayan Zeybekçi, şöyle devam etti: Zeytine verilen desteklerimizle ağaç sayısını iki katına çıkardık. Kendimize yeten zeytin ve zeytinyağı kapasitemiz var. Yaklaşık olarak 250-300 bin ton arasında zeytinyağı üretiyoruz. Tunus'ta 2006 yılında imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra biz Tunus'a 1 milyar dolar ihracat, 200 milyon dolar da ithalat yapıyoruz. STA bize artı yazmış. Bundan dolayı çok rahatsızlar. Temmuz ayında gittik. Tunus'tan alabileceğimiz tek ürün yok ortada. Fosfat alıyoruz. Gübre sanayinde kullanmak üzere. Bizim iyi niyetli bir şekilde 'sizden ithalatı artırıyoruz' dememiz lazım. Bunun için de size dünyada kimseye vermediğimiz bir imtiyaz verelim, 3 bin tonu geçmemek üzere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yani Türkiye'de kullanmamak, ihraç etmek şartıyla sizden zeytinyağı alalım dedik. Bu da orada siyasi anlamda karşılık buldu.Zeybekçi, 2019'da yapılacak seçimlerin bütçe performansında bir değişim yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık belirsizliğin ortadan kalktığını, öngörülebilir, sürdürebilir, 5 yıl kesintisiz güçlü iktidarların söz konusu olacağına dikkati çekti. Siyaset alanındaki belirsizliklerin ekonomiyi etkilemesinin de önünün artık kapandığını bildiren Zeybekci, ‘Koalisyon mu olacak, tek başına iktidar mı olacak, kim kiminle ne yapacak... Artık böyle bir tartışma yok. Bizim 2017 yılı bütçe performansımıza bakın. Muhtemelen bütçe açığında yüzde 2 hedef koymuş olmamıza rağmen bu yüzde 1,5'lar seviyesine inecek. Bütçe açığı anlamında da dünyadaki itibarlı performanslardandır. 2017'de seçim yapmadık mı? 2016'da devasa bir işgal girişimiyle karşılaştık. Terörün her türlüsünün yaşandığı bir dönemden geçtik. Artık seçim ekonomileri uygulanmıyor ve uygulanamaz. Ekonomimizde çok net kararlar alındı. Bütçe açığı hedefimiz, cari açık hedefimiz, büyüme hedefimiz belli’ dedi.KGF teminatlı kredilerde yeni açılımlar yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise ‘Bu kredilerin 2017'de Türkiye'nin büyümesini tetiklemesi anlamında etkili olduğunu’ belirten Zeybekçi, şöyle sürdürdü: KGF teminatlı kredilerde 210 milyar liralık bir büyüklük piyasaya sunuldu. KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık KOBİ'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz.Son dönemde hükümetin ihracata çok büyük destek verdiğini, bu konuda Maliye Bakanlığı'na özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren Zeybekci, ihracatçının KDV yüklerinin giderilmesi için de bir çalışma yapıldığını belirterek, ‘En son TİM ile yaptığımız toplantıda KDV ile ilgili gündeme gelen, ihracatçıların KDV maliyetini ve stokunu taşıması, iadelerin gecikmesi ve KDV oranı farkları sebebiyle ihracatçının üzerindeki yüklerin düzenlenmesi konularıyla ilgili çalışıyoruz, inşallah bir iki ay içinde sorun çözülecek. Burada Maliye Bakanlığı tarafında bir çalışma yapılıyor. Ama hedef kesin çözüm’ dedi.Türkiye’nin 2017 yılında 157.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ise, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye 3’üncü çeyrekte yüzde 11,1'lik büyüme rakamına ulaştı. 2017 yılında ekonomimizin yüzde 6,5-7 büyüme gerçekleştirdiği ilerleyen günlerde açıklanacak. Ancak, basın çalışanları olarak ekonomideki bu büyümeden payımıza düşeni tam olarak alabildiğimizi söylememiz güç. Gazetecilik mesleği çetin bir süreçten geçiyor. Bugün Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin 146 üyesinin sadece 51 tanesi Gazetecilik mesleğini yaparak evine ekmek götürebiliyor. Şu anda 52 üyemiz ise farklı mesleklerde çalışmak durumunda ya da işsiz. Gazetecilik yapamayan üye sayımız, gazetecilik yapan üye sayımızı geçmiş durumda. 46 üyemiz ise kurumsal iletişim sektöründe çalışıyor. İzmir'de sanayicinin, iş adamının, ihracatçının sesini, yatırımını duyuracak mecralar giderek azaldı. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de yerel TV kanalının olmaması da ayrıca üzüntü veriyor.