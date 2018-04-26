Zeybekci: Seçim, özel sektörün dikkatini dağıtmasın

İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) ve Türk Eximbank ortaklığıyla İzmir’de düzenlenen ‘İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi’nde, 24 Haziran’da gerçekleşecek erken seçimle ilgili iş dünyasına seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘Seçimler özel sektörün dikkatini dağıtmamalı. Türkiye yoluna devam edecek. Tek başına, koalisyon olmadan, uzlaşan bir sistem geliyor’ dedi

Ali Budak- İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) ve Türk Eximbank ortaklığıyla düzenlenen ‘İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi’ Kaya Termal Otel’de gerçekleşti. Toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Bandar Hajjar ve İzmir iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

‘İhracatta zirve yılı’



Programın açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye için 2018 yılının ihracatta zirve yılı olduğunu belirterek, ‘Böyle bir yılda bu etkinlik çok anlamlı. 2016 yılında ihracat seferberliği ile almış olduğumuz kararlar 2016 yılının 4’üncü çeyreği ile beraber 2017 yılındaki yüzde 7,4 büyüme performansı ve devamında planladığımız performansımız bu yılda da sürüyor. Tüm kaynaklarımızla büyük seferberliğimiz devam ediyor. Bu seferberlik sonsuza kadar devam edecek. Batı ekonomilerinde yaşlanan nüfus, İslam ülkelerinde ise gençleşen bir nüfus var. Bizde ‘taşa çıksa suyu çıkarır’ söz vardır. Bu ekonomi demek, başarı, büyüme demektir. Bunu ekonomiye çeviremediğimiz zaman bu başka bir şeye geçer. Büyüme ve kalkınma olmazsa olmaz. İslam ülkeleri ile karşılaştığımız en önemli aşmazlardan biri de bu. Tek bir alternatifimiz var Gazi Mustafa kemal Atatürk ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesini tüm İslam ülkelerinde yaymak’ diye konuştu.

“İslam ülkeleri arasındaki ticaret artmalı”



Büyümek, üretmek ve istihdam yaratmak zorunda olduklarını vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti: Dünya; bilgiyi, teknolojiyi, patenti üreten ülkeler ve tüketen ülkeler olarak ikiye ayrıldı. Türkiye ve İslam ülkelerinin, bilginin, teknolojinin üretildiği, öz finansın kontrol edildiği ve yaratıldığı, tüketim alışkanlığını kendisinin belirlediği bir iklimi yaratması gerekiyor. İslam ülkeleri arasındaki ticaretin düşük olduğu için bu ticaretin artırılması gerekiyor. Bunu yapacak her şeyimiz var. Kardeşliğimiz, geçmiş tarihimiz her şey var. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu dalgayı arkamıza alırsak güçleneceğiz ya da Allah korusun bu dalganın altında kalacağız. Biz önce kendi etrafımızda başlayacağız. Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki toplam ticareti yüzde 70 seviyelerinde. İslam ülkelerin kendi aralarında ticareti yüzde 20 oranında ve bu oran çok az. 57 İslam ülkesinin kendi arasındaki ticareti çok düşük. Bu oranın artırmalıyız.

‘İhracat 200 milyar dolara ulaşacak’



AB anlaşması olan Türkiye’nin yüzde 58 oranında Avrupa ile ticareti olduğunu söyleyen Zeybekci, ‘Bütün badirelere rağmen 2017 yılında dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında en iyisi olduk. Yüzde 7,4’lük büyümeyi özel sektör yatırımları ve ihracat ile yaptık. 2018 yılının ilk çeyrekle ilgili doneler ortaya çıktı. Yüzde 7 oranında büyüme rakamları yakalıyoruz. Yine yatırım ve ihracatın desteği ile bu büyüme oluyor. 2018 sonu yılı itibariyle 169 milyar dolar olan ihracat hedefini 170 doların üzerine çıkararak revize edeceğiz. 2017 yılı başında ihracatımız 143 milyar dolardı. 2019-20 yıllarında ise ihracatımızı 200 milyar doları çok daha rahat olunur hale gelecek’ ifadelerini kullandı.

İşbirliği çağrısı



Türk müteahhitlerin dünyada büyük başarılar yakaladığını söyleyen Zeybeci, İslam ülkeleri çevresinde çok fazla fırsat olduğuna dikkat çekerek, ‘İslam ülkelerindeki genç nüfusun beklemeye tahammülü yok. Başka ülkelerin hayal bile etmediği projeleri Türk müteahhitleri, Türk mühendisleri ve Türk Eximbank’ı mucizeler yaparak gerçekleştiriyor. Bunu birlikte yaparız. Finansı üretmek gücüyle birlikte çok güzel işler yaparız buna inanın. Bunları kendi ekosistemimizde gerçekleştirme şansımız var. Tek ihtiyaç finansı yaratmak. Refah talebi ile finansman ihtiyacı arasında zaman ve mekan anlamında mesafe var. İslam kalkınma bankası bunu yapabileceğini düşünüyorum. İBK, ihtiyaç sahiplerini getirerek bunu nakdi ihtiyaçlarla olur hale getirmesi için önemli bir kurum bir fırsat ve şans. Çok hızlı davranmak gerekiyor. Zaman kaybına tahammüllümüz yok. Avrupa bir hızla giderken biz 5 hızla gitmeliyiz. Bu genç gücün beklemeye tahammülü yok. Bizler hızlı olmalıyız’ şeklinde konuştu.

İş dünyasına seçim mesajı



24 Haziran’da gerçekleşecek erken seçim ile ilgili iş dünyasına da mesaj veren Zeybekci, ‘Seçimler özel sektörün dikkatini dağıtmamalı. Yüzde yüz garanti tek başına iktidar geliyor. Türkiye yoluna devam edecek, çünkü sistem garantili. Tek başına, koalisyon olmadan, uzlaşan bir sistem geliyor’ dedi.

Türkiye 4. sırada



Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınma anlamında İKB Grubu'na bağlı önemli ve öncü bir üye olduğunu söyleyen İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) Başkanı Bandar Hajjar ise, ‘Türkiye, İKB Grubu finansmanlarından yararlanan ülkeler arasında 4’üncü sırada yer alıyor. İKB Grubu, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de 3,8 milyar dolar proje finansmanı, 6,7 milyar dolar ticaret finansmanı ve 737 milyon dolar yatırım şirket finansmanı olmak üzere toplam 17,4 milyar dolar değerinde portföye sahip olmuştur. Ayrıca, İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu'nun teminatlı işlerinin, 6,2 milyar dolar kümülatif değeri olup İKB'de Türkiye Hazine Hukuk Programı'na yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmıştır’ diye konuştu.

Yeni pazarlara girişe destek



Türk Eximbank ile güçlü işbirliğinin amacının, Türk müteahhitlerin, midcap adı verilen şirketlerin ve KOBİ'lerin ihracat ile ilgili faaliyetlerini daha ileri bir noktaya taşımak ve Türkiye'nin ihracatta rekabet gücünü artırarak küresel anlamda piyasa lideri olarak kendisini konumlandırma hedefine destek olmak olduğuna işaret eden Hajjar, İKB'nin desteği sonucu tekstil, otomotiv, imalat ve diğer finans sektörlerinde 56 Türk şirketinin kapasitesinin artırılması, 41 Türk Şirketi'nin ise Kamerun ve Senegal gibi bazı üye Afrika ülkeleri dahil olmak üzere yeni pazarlara girişinin desteklenmesi etkileri olduğunu ifade etti.

500 milyon dolar bütçe



İKB üyesi ülkelerin yenilikçi çözümler, araçlar, imkanlar ve politikalar gerektiren çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Hajjar, şunları söyledi: Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişimin öncüsü olacak bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı çözümlerde hız kazanmak amacıyla 500 milyon dolar bütçeli 'Dönüşüm Fonu'nu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu fon, fikirlerini geliştirmek, teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştırmak ve üye ülkeler, araştırmacılar ve girişimciler arasındaki ortak faaliyetlere destek olmak üzere start-up ve KOBİ'lere başlangıç finansmanı sağlayacaktır.



Türk Eximbank'ın hedefi 50 milyar dolar



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın son zamanlarda genişleyen ağıyla birlikte İKB ile de iyi olan ilişkileri bir adım daha öteye taşımak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, ‘Bu coğrafyada İKB ile bizim çok ortak yönümüz var. İslam ülkelerinin dünya ile yaptığı ticaret yüzde 9 seviyesinde. İslam ülkelerinin kendi arasındaki ticareti ise yüzde 20'nin altında bu ticaretin de artması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bugün gelinen noktada Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin desteğiyle sadece ihracatçı birliklerini değil, ihracatın her enstrümanını desteklediklerini belirten Yıldırım, “Geçtiğimiz yılda 39,3 milyar dolar destek verdik. 2018 yılı için ise kendimize 46 milyar dolarlık bir hedef koyduk. Ancak sayın bakanımız ve hükümetimiz bu hedefi eksik buldular ve bize dediler ki ‘Size verdiğimiz desteği biraz daha artıracağız. 2018 yılı hedefiniz 50 milyar dolardır’. Biz de bu tempoyla 50 milyar dolar hedefini yakalamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda İKB, Dünya Bankasıyla, uluslararası finans kuruluşlarıyla fonlama imkanı artırarak hedefimize ulaşacağız’ şeklinde konuştu.