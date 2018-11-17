Zeytin çok kalite yok!

Ege Bölgesi Türkiye'de zeytin üretimi konusunda önemli bir yere sahip. Mevsimsel yağışların henüz başlamamış olması ve uzun süren sıcaklıklar yüzünden zeytin erken kararmaya başladı. Durumun böyle olmasından dolayı zeytindeki kalitenin de düştüğünü söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, "Zeytin çok gibi görünse de kalite çok düşük" dedi

Süleyman Gülen- Zeytin hasadının sürdüğü bu günlerde ise toplanılan zeytinin çoğu yerde kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, sıcaklıkların zeytin üretimini düşürdüğünü ve geç olgunlaşmadan dolayı halktan çokça "Neden yeşil zeytin bulamıyoruz" şeklinde soruların geldiğini söylemişti. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt ise zeytindeki bu kötü gidişatın tüm ülkede etkili olduğunun altını çizdi.

Zeytin fiyatları da pahalı

Bu sene zeytindeki kalitenin hem düşük olması hem de fiyatlarının yüksek olmasının büyük bir sorun olduğunu söyleyen Bozkurt, Ağustos ayındaki dolu yağışıyla bu sorunların iyice arttığını belirtti. Bozkurt "Zeytinde bu yıl genel bir kalite sorunu söz konusu. Bu kalite sorunu ağustos ayındaki dolu yağışının olmasıyla arttı. Dolu kimi bölgedeki zeytinlerin üzerinde hasarlar oluşturdu. Bunun dışında bu sene zeytinlerde oldukça yüksek oranda kurt söz konusu. Zeytindeki diğer bir sorun ise Eylül ayının başından beri hiç yağmur yağmadı. Dolayısıyla zeytin çok gibi gözükse de kalite çok düşük. Bu sene satılacak zeytindeki kalite oranı çok çok düşük. Zeytin fiyatları için ucuz denilse de tüm bu faktörleri üst üste koyduğumuz zaman zeytin fiyatları bana göre çok pahalı. Çünkü gelen üründe çok ciddi fire var. Bu ile ilgili bu durumlar sadece İzmir için değil, Türkiye'nin her bölgesindeki zeytinler için geçerli" diye konuştu.