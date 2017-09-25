Zeytin ve zeytin yağı sezonu törenle açıldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin hem ağaç, hem zeytin, hem de zeytinyağı üretimini artırması gerektiğini belirtti

İTB'de düzenlenen "zeytin ve zeytin yağı sezonu" açılış töreninde konuşan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, dünya genelinde 10 milyon hektarın üzerindeki zeytinlik alanların yüzde 95'den fazlasının Akdeniz ülkelerinde olduğuna dikkati çekti.



Türkiye'nin zeytinyağı üretimi dünya sıralamasında İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi dünyanın önemli zeytinyağı üretici ülkelerinin ardından dördüncü sırada bulunduğunu ifade eden Kestelli, "Bu bizim kabul edebileceğimiz bir sıralama değil, hedefimiz İspanya'nın ardından ikincilik koltuğuna oturmak olmalı." dedi.





"Zeytin ve zeytinyağı üretimini artırmak gerek"



Kestelli İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde 14-24 litre olan kişi başı yıllık zeytinyağı tüketiminin Türkiye'de 2 litre civarında olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:



"Hedefimiz kişi başına yıllık tüketimin 3 litre olması ancak yıllık 2 litre ortalamasından hesaplarsak bile en az 160 bin ton zeytinyağı üretimine ihtiyacımız var. Hasadın normal düzeylerde gerçekleştiği yıllarda dekar başına verim İspanya'da 369, İtalya'da 256, Yunanistan'da 209, dünya ortalaması ise İspanya'daki yüksek verim nedeniyle 213 kilogramı buluyor. Türkiye 195 kilogramlık verimle dünya ortalamasının altındadır. Çözmemiz gereken en önemli sorun budur, dekar başına verimliliği en azından dünya ortalamasına çıkarabilmek. Dünya ikinciliği hedefi koyan Türkiye'nin hem ağaç sayısını hem zeytin hem de zeytinyağı üretimini artırması gerekir."



İhracatta rekabet eşitsizliği, iç tüketimde yetersizlik, üretim planlaması ve kalitede yaşanan sorunların çözüm beklediğini aktaran Kestelli, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin son yıllarda izlediği üretim artışı politikaları çok yerinde. Ülkemize has yağlık çeşitlerle bu politikanın devam ettirilmesi çok önemli. Bir zamanlar dış pazarda ambalajlı ürün satamayan zeytinyağı sektörüne bugün baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. Gelişimin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve büyümesi için üretim, tüketim, pazarlama ve ihracatta uzun vadeli yol haritasının çizilmesi önemli."





Sezonun ilk zeytini kırıldı



Kestelli'nin konuşmasının ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve protokolün katılımıyla zeytin kırma töreni yapıldı, sezonun ilk zeytinleri kırıldı.



Vali Ayyıldız, sezonun bolluk içine geçmesini dileyerek, zeytin ve zeytinyağının Türk insanının evinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Ayyıldız, zeytinyağı üretiminde hedefin ikincilik değil, birincilik olması gerektiğini belirtti.