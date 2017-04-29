Zeytinyağı ihracatında büyük artış!

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı, sezonun ilk 5,5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 450 artarak 4 bin 305 tondan 23 bin 676 tona yükseldi

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl rekoltedeki düşüşe bağlı fiyatların yükselmesiyle ihracatı azalan zeytinyağında, bu yıl Türkiye'deki üretici fiyatları rakip ülkelerle dengelenince ihracat, artışa geçti.



Türkiye, zeytinyağından ihracat sezonunun başladığı 1 Kasım 2016'dan bu yana 23 bin 676 tona karşılık, yaklaşık 86 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç etti. Bir önceki sezonun aynı döneminde yalnızca 4 bin 305 ton zeytinyağı ihraç ederek, 22 milyon dolar döviz girdisi sağlayan sektör, ihracatını miktar bazında yüzde 450, değer bazında ise yüzde 288 arttırmış oldu.



İhracat 5'e katlandı

Fiyat dengelendi

Sezonun 5,5 aylık dönemindeki ihracat verilerini AA muhabirine değerlendiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, bu yılın 5,5 aylık dönemdeki ihracatlarını, beşe katladıklarına işaret ederek, özellikle ABD, İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yoğun ihracat yaptıklarını söyledi.Er, bu sene ihracattaki başarılarının ardında başta fiyatların gerilemesinin yattığına dikkati çekerek, "Geçen sezon ihracatı toplam 14 bin tondu, bunun yüzde 90'ı ise ambalajlı ihracattı. Bu sene ise dökme ve ambalajlı oranı yarı yarıya. Bu bir başarıdır, döviz kurlarının bir miktar iyileşmesi, ülkemizdeki zeytinyağı fiyatlarını dünyadaki fiyatlarla dengelenmesi. İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi önemli rakiplerimizde beklenen rekolte miktarının gerçekleşmemesi bundan etkili oldu. Rakiplerimizde rekolte düşünce dünya fiyatları yükseldi, bize fırsat doğdu ve ihracatımız arttı." dedi.Geçen sezon Türkiye'deki zeytinyağı fiyatlarının dünya fiyatlarından yüzde 50 daha fazla olduğunu savunan Er, "Şu anda üreticide ham zeytinyağlarının litresi 12, sızma yağların litresi ise 15 lira civarında. Bu hem üreticiyi hem de ihracatçıyı tatmin eden bir fiyat. Ayrıca iç tüketimin sürmesi adına bu sevindirici bir seviye." diye konuştu.Er, gelecek sezon daha iyi bir ihracat beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Önümüzdeki sezon iyi bir hazırlık görüyoruz. İnşallah ihracatta daha iyi bir sezon gelecek. Geçen sene ihracat dibe vurmuştu, bu sene şükürler olsun iyi gidiyor. Bu da bize umut veriyor. Çünkü geçen sezonun tamamında yaptığımız ihracatın 2 katını, bu yılın yarısında geride bıraktık. Bu hızla gidersek sezon sonunu çok iyi görebiliriz. Sezonun hızlı dönemini geride bıraktık. Sanırım zeytinyağında 50 bin ton, sofralık zeytinde ise 75-80 bin ton ihracatı yakalarız. Toplam ihracatımızı biz 450 milyon dolar hesaplamıştık, bu mevsimsel etkilerden dolayı bu biraz azaldı ama geçtiğimiz sezona göre 2,5-3 kat bir artış yakalarız."