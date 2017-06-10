09.45 yine birçok kişiyi mağdur etti

Lisans Yerleştirme Sınavı – 4, Sosyal Bilimler, (LYS-4) saat 10.00’da başladı. Adaylar kimlik kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra, sınava girecekleri salonlara alındı. Giriş kapıları saat 09.45’te kapatıldı. Son dakikalarda sınava gelenler, yine bildik görüntülere neden oldu

Şişli’de bir lisede, giriş saatine dakikalar kala, üniversite adayları ve dışarıda bekleyenler, uyarıldı. Son dakikalarda geler, koşarak binaya girdi. Sınava 09.45’te gelen aday içeriye alındıktan sonra, kapı kapatıldı. Ancak 09.49 gelen üniversite adayı ise, kapalı kapıya bakakaldı. Sınava alınmayan iki çocuk annesi Deniz Varol’un gözleri doldu.



İki çocuk annesi Deniz Varol, üniversite öğretiminin içinde ukde olarak kaldığını söyleyerek, “Cuma günü elimden ameliyat oldum. Otomobil bile süremedim. Zor şartlarda buraya geldim. Bu insanlık dışı. Gençler gibi üniversiteye girmek zorunda değilim.Ama üniversite okumak istiyordum. Allah gençlere sabır versin” dedi.



Sınava girecek çocuğunu bekleyen bir veli sınava giremeyen adaya;“Biz bir saat erken geldik. Niye? Mecburiyet. Çoluk çocuğumuzun geleceği için. Az önce bir çocuk, 5 dakika kala buraya geldi. Ama yanlış okula geldi. Bir-iki saat önce gelin, okulunuzu görün” dedi.Sınava giremeyen Deniz Varol ise, “Ben 15 dakika önce kapıların kapatılmasına karşıyım. 15 dakika kuralı nerede var? Saat 10.00’a kadar zamanımız var” dedi.



9.45 sonrası gelen 2 öğrenci kapıda kaldı

LYS'ye yine geç kaldılar



BİR KİŞİ ALINMADI