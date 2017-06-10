09.45 yine birçok kişiyi mağdur etti

Şişli’de bir lisede, giriş saatine dakikalar kala, üniversite adayları ve dışarıda bekleyenler, uyarıldı. Son dakikalarda geler, koşarak binaya girdi. Sınava 09.45’te gelen aday içeriye alındıktan sonra, kapı kapatıldı. Ancak 09.49 gelen üniversite adayı ise, kapalı kapıya bakakaldı. Sınava alınmayan iki çocuk annesi Deniz Varol’un gözleri doldu.
İki çocuk annesi Deniz Varol, üniversite öğretiminin içinde ukde olarak kaldığını söyleyerek, “Cuma günü elimden ameliyat oldum. Otomobil bile süremedim. Zor şartlarda buraya geldim. Bu insanlık dışı. Gençler gibi üniversiteye girmek zorunda değilim.Ama üniversite okumak istiyordum. Allah gençlere sabır versin” dedi.
Sınava girecek çocuğunu bekleyen bir veli sınava giremeyen adaya;“Biz bir saat erken geldik. Niye? Mecburiyet. Çoluk çocuğumuzun geleceği için. Az önce bir çocuk, 5 dakika kala buraya geldi. Ama yanlış okula geldi. Bir-iki saat önce gelin, okulunuzu görün” dedi.Sınava giremeyen Deniz Varol ise, “Ben 15 dakika önce kapıların kapatılmasına karşıyım. 15 dakika kuralı nerede var? Saat 10.00’a kadar zamanımız var” dedi.
9.45 sonrası gelen 2 öğrenci kapıda kaldı
Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS), saat 09.45’ten sonra gelen öğrenciler, salona alınmadı.
Türkiye genelinde toplam 1 milyon 72 bin 396 öğrenci bugün yapılan LYS 4 Sosyal Bilimler sınavına girdi. Saat 10.00’da başlayan ve 135 dakika sürecek sınavda öğrenciler 5 oturum halinde bu hafta ve gelecek hafta da devam edecek sınavda ter dökecek. Sınava girmek için Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne gelen öğrenciler, yapılan sınav giriş kimliklerinin kontrolünün ardından salona alındı.ÖSYM tarafından açıklanan sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma kuralı kapsamında geç kalan 2 öğrenci LYS'ye alınmadı.
LYS'ye yine geç kaldılar
Adana'da Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sosyal bilimler oturumuna katılmak isteyen bazı öğrenciler, son anda içeriye girebilirken 15 dakika kuralına takılanlar ise sınav salonuna alınmadı.
ÖSYM'nin uygulamaya koyduğu ve daha önce de tartışmalara yol açan kural gereği saat 10.00'da başlayacak sınav için kapılar 09.45'te kapandı. Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda sınava girmek isteyen öğrenciler, son dakikaya kadar içeri alınırken kapıdaki görevliler sık sık sınav salonlarına girilmesi için uyarılarda bulundu. Son dakika sınav yerine gelen adaylar koşarak içeriye girebildi. Öğrencilerin heyecanlı koşturması dikkat çekti.
BİR KİŞİ ALINMADI
Görevliler saat 09.45'ten sonra gelen adayları sınav binalarına almadı. Saat 09.49'da sınav yerine gelen Veli Ceren adlı öğrenci ise salon kapısında görevli polislerce geç kaldığı için salona alınmadı. Bir süre görevlilerle tartışan Veli Ceren, görüntü çeken gazetecilere de tepki gösterip okuldan uzaklaştı. Çocukları sınavda olan aileler ve yakınları da dışarıda heyecanla bekleyip dualar okudu.