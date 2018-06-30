1 dakika geç kaldı, sınava giremedi

Zonguldak'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik(18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu

1 dakika geç kaldı, sınava giremedi
30 Haziran 2018 Cumartesi 14:13

YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne(TYT) giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Küpe, bilezik, kolye gibi eşyalarla sınava girmek isteyenler görevli polis memurları tarafından geri çevrildi. Öğrenciler, yasak olan eşyaları ailelerine teslim ettikten sonra sınav salonuna alındı. Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi.

SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sınava girmek için Devrek ilçesinden Zonguldak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ne gelen Kader Ceren Elcik ise sınav saati olan 10.00'dan 1 dakika sonra geldiği için içeri alınmadı. Koşarak okul kapısına yönelen Elcik'e, görevliler sınavın başladığı ve içeri alınamayacağını söyledi. Elcik, sınav giriş belgesini yırtarak gözyaşlarına boğuldu. Dışarıda bekleyen annesinin yanına giden Elcik, sarılarak uzun süre ağladı. Annesi de kızının sınava alınmamasına tepki gösterdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #yks #sınav
Önceki Haber
Hangi ülkede eğitim almalıyım, İngiltere mi yoksa Amerika mı?
Sonraki Haber
Mahkeme kararına rağmen ikinci kez ÇED izni
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.