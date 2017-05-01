1 Mayıs'ta ilginç uygulama. Tek tek fotoğrafını çektiler

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor

1 Mayıs kutlamaları için işçilere yine Taksim izni çıkmadı. Yetkililer miting için işçilere Bakırköy'ü işaret etti. Bakırköy'e işçiler gelmeye başladı. Ancak bu kez dikkat çeken bir olay da yaşandı. İşçilerin yanlarında getirdiği her pankartın tek tek fotoğraflandığı görüldü.







Kutlama için arama noktasına gelenler alışık olunduğu şekilde görevli polis tarafından aramadan geçiriliyor. 1 Mayıs'da daha alışık olunmayan ilginç bir olay yaşandı. Görevli sivil polis memurları , alana sokulan her pankart ve dövizi tek tek fotoğrafladı. Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oldu. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi.