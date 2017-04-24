1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?

Her sene 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı tartışmalı bir konu oluyor. Bu sene de İçişleri Bakanı konuyla ilgili kararını açıkladı

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamasına izin çıkmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları için DİSK Başkanı



DİSK Başkanı Beko saat 17.00'de İstanbul Valisi Vasip Şahin'le de bir görüşme gerçekleştirilecek ve o görüşmenin ardından bir açıklama yapılacak.

SENDİKALARIN 1 MAYIS PROGRAMLARI

1 Mayıs öncesinde sendikaların da programları belli oldu. TÜRK-İŞ yıllar sonra Ankara'da Anadolu Meydanı'nda (eski adıyla Tandoğan) geniş katılımlı bir miting yapacak.



Daha önce Sakarya, Konya, Kayseri ve Karabük'te 1 Mayıs'ı kutlayan HAK-İŞ'in bu yılki adresi ise Erzurum olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları için DİSK Başkanı Kani Beko ile görüştü. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgiye göre Soylu'nun DİSK'in bu talebine olumlu yanıt vermediği belirtildi.DİSK Başkanı Beko saat 17.00'de İstanbul Valisi Vasip Şahin'le de bir görüşme gerçekleştirilecek ve o görüşmenin ardından bir açıklama yapılacak.1 Mayıs öncesinde sendikaların da programları belli oldu. TÜRK-İŞ yıllar sonra Ankara'da Anadolu Meydanı'nda (eski adıyla Tandoğan) geniş katılımlı bir miting yapacak.Daha önce Sakarya, Konya, Kayseri ve Karabük'te 1 Mayıs'ı kutlayan HAK-İŞ'in bu yılki adresi ise Erzurum olacak.