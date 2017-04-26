1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? İşte yanıtı...

Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı merak konusu oldu. İşte bu sorunun yanıtı...

1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? İşte yanıtı...

DİSK Genel Başkanı Kani Beko,"Taksim sevdamızdan vazgeçmedik.  Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık" dedi. Beko, "Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim'i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik herşeyden önemli. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik" şeklinde konuştu.



DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak  basın toplantısı düzenlendi. 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının  Bakırköy Halk Pazarı'nda  yapılacağını söyledi.

Beko,  "Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve Hayır'lı 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.
 


"TAKSİM SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEDİK"


Bir soru üzerine "Taksim sevdamızdan vazgeçmedik" diyen Kani Beko,  "Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık. Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim'i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik herşeyden önemli. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Etiketler; #1 mayıs #kani beko #disk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.