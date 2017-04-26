1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? İşte yanıtı...

Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı merak konusu oldu. İşte bu sorunun yanıtı...

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ,"Taksim sevdamızdan vazgeçmedik. Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık" dedi. Beko, "Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim'i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik herşeyden önemli. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik" şeklinde konuştu.



"TAKSİM SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEDİK"

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi. 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacağını söyledi.Beko, "Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve Hayır'lı 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.Bir soru üzerine "Taksim sevdamızdan vazgeçmedik" diyen Kani Beko, "Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık. Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim'i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik herşeyden önemli. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik" diye konuştu.