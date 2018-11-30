1 milyon yıllık taşlardan tespih üretiyor

Bursa'da tespih üreticisi ve koleksiyoner Fırat Karakoç'un 1 milyon yılda oluşmuş kehribar taşından yaptığı, içerisinde böcek fosilleri bulunan tespihler ilgi çekiyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde tespih üretim atölyesi ve tespih koleksiyon dükkanı bulunan Fırat Karakoç, fosilleşmiş kehribar taşlarından tespih üretimi yapıyor. Bu tespihlerin çok farklı yerlerden talep gördüğünü belirten Karakoç, "Kehribar taşından ürettiğim tespihler yoğun ilgi görüyor" diye konuştu. Üretimde kullandığı taşların tarihlemesinin bilimsel kaynaklar tarafından onaylandığını belirten tespih üreticisi, "Böcekler ve taşın kendisi 1 milyon yaşın üstünde. Zaten doğal kehribarın 1 milyon yılın altında oluşması mümkün değil. Bu da bilimsel olarak araştırılmış ve kanıtlanmıştır. Bununla ilgili belgelerimiz de elimizde mevcuttur" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NA ÖZEL ÜRETİM

Farklı materyallerden de tespih ürettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel altın işleme fildişi tespih göndereceğini belirten Karakoç, "Fildişi ve Oltu taşı tespihlerimiz de var. Komple altın işlemeli bir fildişi tespihimiz var. Cumhurbaşkanımıza özel olarak yapıldı. Kendisine hediye gidecek" dedi.