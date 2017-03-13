1 PKK'lı iki işbirlikçi yakalandı

Diyarbakır ve Bingöl kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda, geçen 24 Şubat'ta Lice İlçesi Türeli Köyü bölgesinde terör istlerle çıkan silahlı çatışmadan kaçmaya çalışan 1 PKK ile bu teröriste yardım yataklık eden 2 işbirlikçi olmak üzere 3 kişi, Yaprakköy Köyü'nde silahsız ve teçhisatsız olarak yakalandı.

Diyarbakır Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında, PKK'lılara yönelik 5 Mart'ta başlatılan Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu bilançosu açıklandı. Valilik açıklamasında, "Lice İlçesi mülki sınırlar içerisindeki 2 köy ve mezralarında toplam 8 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde, 24 Şubat 2017 tarihinde Lice İlçesi Türeli Köyü bölgesinde yapılan Özel Birlik Operasyonu kapsamında, teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonrasında kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist ile teröriste yardım yataklık eden 2 işbirlikçi, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice İlçesi Yaprakköy Köyü'nde silahsız ve teçhisatsız olarak yakalanmış, 4 leşker kıyafeti, 5 uyku tulumu, 10 el telsizi, 1 büyük boy çadır ele geçirilmiş, 3 şüpheli şahıs göz altına alındı. Tesis edilen 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 782 araç ve bin 216 şahsın sorgulaması yapıldı. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 19 sığınak, 7 terörist mevzi tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi. Teroristlerce 6 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisinde 300 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, bin 600 metre kablo, 8 adet pil bloğu tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 283 kilo toz, 58 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 341 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.