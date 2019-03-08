İlkokul 1. sınıf, çocukların artık yeni bir hayata adım attığı, okula başladığı, birçok yeni şey öğreneceği bir dönem.

Bu dönemde de okuma yazma öğrenecekler sayısız 1. sınıf kitabından yararlanacaklar. Ülkemizde devlet ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz dağıtıyor, fakat çoğu öğretmenin görüşüne göre bu kitaplar yetersiz kalıyor. Hal böyle olunca da hem veliler hem de öğretmenler başka yardımcı kaynaklara yöneliyorlar. Peki ilkokul öğrencilerinin kullanabileceği 1. sınıf kitapları neler görmek ister misiniz? Cevabınız evet ise yazımızı okumaya devam edin.

1.Sınıf Tatil Setleri

Tatiller çocukların biraz rehavete kapıldığı, okuldan koptuğu dönemlerin başında geliyor. Bu dönemlerde çocuklar ders çalışmayı bir kenara bırakıp daha farklı aktivitelerde bulunuyorlar. Ancak ders ve tatil dengesini iyi kurmak gerekiyor ki diğer dönem, öğrenciler okula adapte olmakta zorluk çekmesinler. 1. sınıf tatil setleri de tam buna göre hazırlanmış olup çocukları hem çok derse boğmuyor hem de içerisindeki alıştırmalarla okuldan koparmıyor. Yaz tatil seti ve yarıyıl tatil seti olarak ikiye ayrılan materyaller yeni müfredata göre de uygun hazırlanmış oluyor genelde.

1.Sınıf 2. Dönem Setleri

1. sınıfın ilk dönemi genelde harfleri, heceleri öğrenmekle geçiyor ve dönem sonunda çoğu öğrenci okumayı sökmüş oluyor. Ancak başlarda okuma becerisi maalesef unutulabiliyor. 1. sınıf 2. dönem setleri ile okumayı sayesinde çocuklar onlarca alıştırma yaparak okumayı tam anlamıyla öğrenebilirler ve derslerinde başarılı olabilirler.

1. Sınıf Okuma Anlama Çalışmaları

Yeni okumayı öğrenmiş bir çocuğun, kelimeleri doğru okuması kadar metni doğru anlaması da çok önemli. Çünkü okuduğu metni anlayan bir çocuk çıkarım yapabilir, neden-sonuç ilişkisi kurabilir, yeni fikirler üretebilir. Ayrıca okuduğunu anlarsa bu diğer derslerine de olumlu yansır. 1. sınıf okuma anlama çalışmaları kitabı sayesinde çocuklar yaptıkları alıştırmalar ile metnin tamanına hakim olabilecek ve verilen soruları doğru cevaplayabilecek.

1.sınıf öğrencilerinin kullanabileceği daha birçok kaynak var. Soru bankaları, kazanım çalışma kağıtları bunlardan sadece bazıları. Ama ilk seviye için yukarıda anlattığımız kitaplar yeterli olacaktır. Çocuğu çok fazla kitaba boğup daha en baştan okuldan soğumasını da istemezsiniz.