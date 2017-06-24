1 Temmuz'dan itibaren dikkat! Ceza ödemeyin!

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda bir protokol imzalandı. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak protokole göre araçların, giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasındaki süre ve mesafeden ortalama hızı belirlenecek ve yasadaki hız limitine göre değerlendirilecek

Sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.



Ortalama hız uygulaması, sadece radarın olduğu noktalarda uygulanabilecek.



Yeni sistemle sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanıyor.



CEZA NE KADAR?

2017 yılında belirlenen hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmanın trafik cezası 210 TL, fakat yazılan radar cezası 15 gün içinde ödenirse, yüzde 25'lik erken ödeme indirimiyle birlikte 157.5 TL’ye düşüyor.Belirlenen hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL, yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşma cezası erken ödeme indirimiyle ödenirse 320.25 TL’ye düşüyor. (Kaynak: Habertürk)