10 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Konya'da FETÖ'cü olduğu iddiasıyla akademisyenlere düzenlenen operasyonda 10 akademisyen tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ/PDY soruşturmasında 22 Kasım'da gözaltı kararı alınmıştı. Soruşturma kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görev yapan 23 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 20 akademisyen gözaltına alınmıştı.



İfadeleri alınan akademisyenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 10 şüpheli de serbest bırakılırken, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı alındı.