10 bin POMEM öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 285 bin kişinin başvurduğu 19'uncu Dönem POMEM Özel Harekat Sınavının sonuçlarını açıkladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin erkek öğrenci adayı için yapılan sınav sonuçları açıklandı

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. POMEM'lerde eğitime alınacak adayların sayısına göre, sınavda başarılı olan 10 bin asıl aday belirlendi. EGM'den yapılan açıklamaya göre, asıl kazanan adayların POMEM'lere geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağırılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın 'http://www.pa.edu.tr/' internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.



EGM'nin açıklamasının Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacağı belirtildi. Asıl olarak başarılı olan adayların en geç 1 Haziran günü saat 17:00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunacakları da bildirildi.

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