10 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli’den 10 bini geçiş yaptı

10 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti
26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:50

Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. İşlemleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilen ve online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli'den 10 bininin ülkesine geçtiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriyeli #suriyeli bayram
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