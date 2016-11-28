10 çocuğunu bırakıp, kayıplara karıştı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan, 2 kızını evlendirip, kalan 10 çocuğu ile bir gecekonduda kiracı olarak oturan 45 yaşındaki Yüksel Kandemir, gün boyu sokaklarda hurda toplayıp, akşam 3 çocuğu ile birlikte iş dönüşü eve geldiğinde 36 yaşındaki eşi Birgül Kandemir'in evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Anne Kandemir'in, evde bulunan 7 çocuğunu bırakıp, kayıplara karıştığı ortaya çıktı

Olay, baba Yüksel Kandemir'in yaşları küçük 6 çocuğunu Kahramankazan'da bir gecekonduda kiracı olarak oturan annesi Gülistan ile babası 74 yaşındaki Selahattin Kandemir'in yanına bırakmasından bir süre sonra Belediye ekiplerinin rutin ev ziyaretleri sonrası ortaya çıktı. Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arazi ekibi, olaydan 2 gün sonra yaşlı bir çiftin evinde 6 çocuk olduğunu görüp, durumdan şüphelenmesi üzerine kendisine haber verilen Belediye Başkanı Lokman Ertürk devreye girdi. Ekiplerin ev ziyaretinden haberdar olan Başkan Ertürk, eşi Meral Ertürk ile birlikte eve gitti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürü Ahmet Yüksekcan'ın da gelmesinin ardından çocuklar evden alınarak önce hastaneye kontrole götürüldü, ardından da geçici olarak Pursaklar ve Keçiören'de bulunan yuvaya yerleştirdi.





ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMEZKEN, VÜCUTLARINDA MORLUKLARA RASTLANDI



21 ve 22 yaşlarındaki kızlarını evlendirdikleri öğrenilen 12 kardeşli Kandemir ailesinden yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kardeş, babaları Yüksel Kandemir ile birlikte Altındağ ilçesinde hurda topladıkları öğrenildi. Ailenin 6 çocuğu babaanne Gülistan ve dede Selahattin'in evine, henüz 5 aylık olan Yüksel adındaki bebeğin ise başka bir yakınlarının yanına bırakıldığı öğrenildi. Baba Kandemir'in henüz 5 aylık olan Yüksel adındaki bir çocuğunu da Altndağ'da bulunan bir akrabasının yanına bıraktığı ortaya çıktı. Hiç okula gitmedikleri öğrenilen Öznur (15), Gülbeyaz (15) Selahattin (12), Hazal (9), Göksel (7), Ömer Ali (5), Yunus (4), Mert (2), Medine (19 Aylık) ve Yüksel'in 5 aylık olduğu ve bazı çocukların vücutlarında morluklar olduğu da gözlendi.





BAŞKAN ERTÜRK: İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK



Aile dramının yaşandığı eve giden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerimeze bağlı arazi ekibinin dikkati sayesinde durumdan haberdar olduk. Hemen eve gelip, çocukları gördük. Karşılaştığımız manzara yürek parçalayacak cinstendi. Devlet olarak tüm imkanlarımızı bu aile için seferber ettik. İnşallah bu çocuklarımızın devletin şefkatli kollarında tüm sorunları giderilecek" dedi.



