Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Belediye Başkanlığı ile Redbull tarafından organize edilen ve Formula-1 yarışlarına atıfta bulunularak "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, yarışmacılar kendi tasarımları 88 tahta arabayla katıldı.

Tahta arabaların görevlilerce uygun olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından yarışlar, beşer kişiden oluşan gruplar halinde bin 600 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

Start bayrağının sallanmasıyla yarışa başlayan ilk grupta, yaşı 40'ın üstündekiler yer aldı. Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırılırken bazıları ise devrildi. Tekerleği kırılan tahta arabaları kullanan yarışmacılar yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Kimi yarışmacılar, arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.

Şenlikte, Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da tahta araba kullandı. Sofuoğlu, dizlik ve kask takarak yarıştı.

Katıldığı yarışta grubunu birinci bitiren Kenan Sofuoğlu, her yıl Formulaz yarışlarına katıldığını söyledi.

Sadece geçen sene gelemediğini belirten Sofuoğlu, "Davet edilince programımı ayarlayıp çok sevdiğim Rize'ye gelmek istedim. Beni buraya getiren sadece tahta otomobil yarışı değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer. Onlar ne kadar eğleniyorsa ben de onlar kadar eğleniyorum. Hep de yarışıyorum. Önceki senelerde kazanmıştım ama hep başkalarının arabasını almak zorunda kalıyorum. Burada parkur, viraj her şey önemli ama en önemlisi de araba." diye konuştu.

Sofuoğlu, motosiklet yarışlarının tahta araba yarışlarına oranla daha zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Motosiklet yarışları daha profesyonel olduğu için her şey daha zor. Formulaz yarışlarında ise eğlenmek için yarışıyoruz. Rize'nin tadını çıkarmak istiyoruz. Ben ilerleyen zamanlarda da Formulaz yarışlarının tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Ben bir Sakaryalı olarak Formulaz'ı Sakarya'da da görmek isterim. Ben Karadeniz'den gelen biri olarak burada yapılan organizasyonları da seviyorum. Sonuçta buradaki insanlarla da aynı duyguları yaşayabiliyorum."

Sofuoğlu, kendisini organizasyona davet ederek yarışmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Yarışa Ankara'dan katılan Tuba Demirdağ ise ilk defa yarıştığını belirterek, "Biraz heyecanlıyım. Fren yok ama ayaklarımla durduracağım. İyi araba kullanırım ama bunu iyi kullanabilir miyim, bilmiyorum." dedi.

"En keskin viraj 53 metre geride"

Tahta araba yarışlarında daha önce yaşanan kazalar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Yarış pistinin uçurum bölümlerinin kenarlarına saman balyalar konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giydikleri gözlenen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı.

Yarışların yapıldığı parkur kenarına asılan "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" tabelaları dikkati çekti.

Yarışlarda olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı.

Yaşanan küçük çaplı kazalarda hafif yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.