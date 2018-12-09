10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 mahallede görülen ve evlere giren kırkayağa benzeyen böcek, bölgede yaşayanları tedirgin etti

10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti
09 Aralık 2018 Pazar 15:49

İlçeye bağlı Demrek ve Toplu mahallelerinde 10 gün önce ortaya çıkan kırkayağa benzeyen böcek, her geçen gün çoğalarak evlere girmeye başladı. Mahalle sakinleri tedirgin oldukları böceğe karşı ilaçlama yaptı, ancak herhangi bir sonuç alınamadı. 

Yetkililerden yardım beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı, "Mahallemizde genelde yaşlı insanlar yaşıyor. 10 günden beri mahallemizi böcekler istila etti. İlaçlama yapıyoruz ama hayvanlar her geçen gün çoğalıyor" dedi.  

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gittiği, yapılan incelemenin ardından böceğin türünün belirlenip, gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırkayağa #böcek
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