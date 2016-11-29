10 öğrencisini taciz eden öğretmene 108 yıl hapis istemi

Adana'da bir ortaokulda 11 ve 12 yaşlarındaki 10 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan matematik öğretmeni 61 yaşındaki Z.G. hakkında 108 yıl hapis cezası istendi

Merkez Çukurova İlçesi'ndeki bir devlet ortaokulunda eğitim gören 10 kız öğrencinin ailesi, çocuklarının okula gitmek istememesi nedeniyle ayrı ayrı rehberlik öğretmenleriyle görüştü. Durumdan şüphelenen rehber öğretmen ve okul yöneticileri, öğrencileriyle özel görüşmeler yaptı. Uzman gözetiminde bilgisine başvurulan çocuklar, öğretmenlerinin kendilerini öpüp kucağına oturttuğunu ve vücutlarını okşadığını anlattı. Geçen 3 Mart'ta yakalanan Z.G. ise tutuklandı.



'İFTİRA ATMA DURUMU YOK'



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Z.G. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla toplamda 220 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Mağdur çocukların birbirlerini doğrular nitelikteki beyanları, okulda tutulan tutanaklar ve mağdurların iftira atmalarını gerektirir bir durumun bulunmaması nedeniyle şüphelinin atılı suçu işlediği anlaşıldı" denildi.



'ÇİÇEKLERİM DİYE SEVERDİM'



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemede kendini savunan Z.G., suçsuz olduğunu söyledi. Sınavlarda yüksek not alamayan çocukların ailelerince kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Z.G., şunları kaydetti:



"Ben 35 yıllık öğretmenim. Çocuğumu nasıl seviyorsam öğrencilerime de öyle davrandım. Bugüne kadar hiç soruşturma geçirmedim. Veliler ve öğrenciler beni seviyordu. Amacım matematiği çocuklara sevdirmekti. Öğretmenini sevmeyen çocuk matematiği sevmez. Çocuklar bana gelip sarılırdı. Ben de onları, 'çiçeklerim' diye severdim. Alınlarından, saçlarından öperdim. Onlar benim evladım gibi. Kendi çocuklarım gibi sevip alınlarından öptüm. İğrenç iftiraları duyunca şok oldum. Benim cinsel sorunlarım var. Ereksiyon sorunum var. Şehvet sorunu olan biri çocukları kucağına oturtur mu? Bana kumpas kuruldu. Onlar benim evladım. Bu çocuklar mutlaka yönlendiriliyor. İftiraya kurban gidiyorum."



SAVCI MÜTAALASINI SUNDU



Duruşmalarda psikolog eşliğinde yaşadıklarını anlatan kız öğrencilerden biri, öğretmeni Z.G.'nin kendisini dizlerine oturttuğunu söylerken, diğer öğrenci ise sadece her öğretmen gibi sevdiğini anlattı. Toplam 10 mağdur öğrencinin bulunduğu davada 9 veli, öğretmenden şikayetçi olurken yalnızca 1'i şikayetçi olmadı. Esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve öğrenci H.K.'ye yönelik cinsel istismar suçlamasından beraat etmesini istedi. Savcı, diğer 9 öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamasından sanığın 12'şer yıldan toplamda 108 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.