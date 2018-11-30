'10 sene sonra çekirge yiyenlerin sayısı artacak'

Antalya'da çekirge ve un kurdu üretilen tesisin sahibi Selami Gökgöl, protein açısından zengin 'çekirge' ve 'un kurdu'nun insanlar tarafından tüketileceği günü bekliyor. Ailesine ve yakın çevresine çekirge yedirdiğini belirten Gökgöl, "10 sene sonra içimizde çekirge yiyenlerin sayısı artacak" dedi

Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi emekli turizmci Selami Gökgöl, tesiste 150 binin üzerinde çekirge ve un kurdu yetiştiriyor. Tesisin içi özel ısıtma sistemiyle çöl sıcaklığında tutuluyor. 50 dereceyi bulan ısı nedeniyle içeride bir insanın uzun süre durması imkansızken çekirge ve un kurdunun yaşamını sürdürmesi için bu sıcaklık ideal olduğu belirtiliyor. Tesisin önünde bir tarlası da bulunan Selami Gökgöl, burada yetiştirdiği yeşil çayır bitkisiyle de çekirgeleri besliyor.

'15 YIL ÖNCE BÖCEK PAZARI EKSİKTİ'

Türkiye'de 15 yıl önce böcek pazarının eksikliğini fark ettiğini ve bu alanda yatırım yaptığını kaydeden Gökgöl, amacının para kazanmak ya da aşırı zenginlik olmadığını belirtti. Kurulduğu ilk yıllarda hedef kitle olarak hayvanat bahçelerini seçen Gökgöl, beklediği ilgiyi göremeyince web sitesi kurup çekirge ve un kurdunu Türkiye'nin her yerindeki hobi besicilere göndermeye karar verdi. Evinde sürüngen besleyenler için canlı besin sağladığını belirten Selami Gökgöl, "Türkiye'ye kaçak yollarla canlı besin olacak bu türden hayvanlar sokuluyordu. Biz de sektördeki bu açığı kapatarak büyük ölçüde kaçakçılığın önüne geçmiş olduk. Türkiye'nin her yerine en geç 2 gün içinde teslimat yapıyoruz" dedi.

İNSANLARIN BÖCEK YİYECEĞİ GÜNLERİ BEKLİYOR

Çekirge, karınca ve un kurdunun protein açısından oldukça zengin olduğunu, Avrupa ve Asya ülkelerinde çok miktarda tüketildiğini anlatan Selami Gökgöl, bazı sporcuların da bu tür canlılarla beslendiğini söyledi. Birkaç vücut geliştirme sporcusuna sponsor olduğunu da vurgulayan Selami Gökgöl, “Bizim ürettiğimiz ürünler sporcu yiyeceği olarak da geçmekte. Protein kaynağı bir hayli fazla olan yiyecekler. Kilo almadan bunları tüketebilirsiniz. Bizim ürünlerimizi yiyen sporcularımız vardı. Fransa, İngiltere ve Almanya'da bu ürünler gıda maddesi olarak sunuluyor. Türkiye'de neden olmasın? AVM'lerde küçük stantlarda tadım testi neden yaptırılmasın. Ya da Antalya'da bu ürünlerin sunulduğu bir mutfak, restoran neden olmasın" diye konuştu.

'AİLESİNE VE ARKADAŞLARINA ÇEKİRGE YEDİRDİ'

Türkiye'de insanların 10 yıl sonra böcek yiyebileceğini tahmin ettiğini belirten Selami Gökgöl, bu durumu kokoreç örneğiyle açıkladı. İnsanların kokoreçe ilk başlarda önyargılı yaklaştığını ancak daha sonra toplumda hızla yayıldığını kaydeden Gökgöl, “Bu ürünlerin Türkiye'de yenilir duruma gelmesi 10 sene sürer. 10 yıl sonra çekirge yiyenler fazlalaşacak. Biz çekirgenin kavurmasını yapıyoruz. Fırında kavruluyor ve ardından farklı baharatlarla yeniliyor. Yağda kızartanlar da var. Ben, kızım, oğlum, eşim ve arkadaş çevrem yedi. Çocuk yaşta annemiz bize çekirge çorbası yapsaydı bakış açımız daha farklı olurdu" dedi.