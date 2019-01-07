100 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

100 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
07 Ocak 2019 Pazartesi 12:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #gözaltı #asker
Önceki Haber
Astsubay Eyüp Yılmaz hatırasına 6 bin fidan
Sonraki Haber
İki kıza işkence anları dehşete düşürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.