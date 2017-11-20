107 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 107 öğretmen hakkında gözaltı karar verdi

107 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ve ilçelerinde görevli olan KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. FETÖ şüphelisi 51 öğretmen gözaltına alınarak işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #fetö
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