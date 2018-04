9. Sınıfı geride bırakıp, 10.sınıfa geldiniz artık gelecek daha büyük bir önem kazandı

9. Sınıfı geride bırakıp, 10.sınıfa geldiniz artık gelecek daha büyük bir önem kazandı. Bu sebepten dolayı takdir ve teşekkür belgesinin artık sadece bir belgeden ibaret olmadığını geleceğe yatırım olduğu konusunda fikir sahibisiniz. Artık 2 yılın sonunda gireceğiniz geleceğiniz belirli olacak bu yüzden yüksek ortalama büyük önem taşıyor. Sizde bilinçli bir öğrenci olarak bu dönem ağırlık ortalamanızı ve hangi belgeyi alacağınızı öğrenmek istiyorsunuz. Gelin size 10.Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama (E-Okul Sistemi Uyumlu) yöntemimizi anlatalım. Öncelikle www.hesaplamasorgulama.com adresine giriş yapın. Takdir Teşekkür Hesaplama kategorisi içerisinde bulunan http://www.hesaplamasorgulama.com/10-sinif-takdir-tesekkur-hesaplama/ sayfasına giriş yapın. Hesaplamak için ilk adım da tüm derslerinizin puan ortalamasını çıkartarak başlayın. Şimdi sıra ikinci adıma geçiyoruz notunu çıkardığınız bu dersleri haftalık ders saati ile çarpın. Son olarak çarpımından çıkan sonuçları haftalık ders saatine bölün bu sizin dönem sonu ağırlık notunuzu verecek. Artık hangi belgeyi alacağınızı biliyorsunuz. Ortalamanızı her zaman yüksek tutmaya çalışın gerekirse okul birinciliği için çalışın çünkü Üniversiteler okul birincilerine özel kontenjan açar. İstediğiniz bölüme ve istediğiniz üniversiteye gidebilmek için en yapabileceğiniz en iyi hamlelerden biridir bu.10. Sınıf için Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?Milli eğitim bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan yönetmelik sonucunda takdir, teşekkür belgesi alırsınız yahut sınıfta kalırsınız. Her şey çalışmalarınızın karşılığını vermek içindir. Eğer dönem sonu ağırlık notunuz 70.00 ile 84.99 ise teşekkür belgesi almaya hak kazanmış sayılırsınız. Bu yüzden size teşekkür belgesi verirler. Eğer dönem sonu ağırlık notunuz 85 – 100 arası ise Takdir Belgesi almaya hak kazanırsınız. Hocalarınız gerekli gördüğü durumlarda ise onur belgesi verirler. Onur belgesi not ile alakalı değildir. Son olarak hatırlamakta fayda var ki eminim siz bunu çok iyi biliyorsunuzdur dönem sonu notunuz 50’den aşağıda ise sınıf tekrarı yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu da 1 sene kaybetmeniz anlamına gelecektir fakat sakın üzülmeyin her şeye rağmen hayat devam ediyor. Gelecek dediğiniz tek bir yol ile çizilmez fakat okul, eğitim geleceği çizmek açısından en sağlıklı yoldur. 10. Sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama işte bu kadar basittir.