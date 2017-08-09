11 parmağı kesilmişti... Bakanlık sahip çıktı!

Görücü usulü ile 17 yıl önce dini nikahla evlendirildiği eşinden sürekli şiddet gören ve bunun sonucunda 11 parmağı kesilen 5 çocuk annesi 35 yaşındaki Gülfidan Sepil'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. Bakanlık, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gerekli talimat verilerek, Gülfidan Sepil'in çocukları ile bir araya gelmesi için çalışmaları başlattı

Görücü usülü evlendiği eşi tarafından sürekli şiddete maruz kalan ve insanlık dışı bir mumale gören Gülfidan Sepil'in yaşadığı dram DHA tarafından haber yapıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bundan sonra Sepil ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı üzerine Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz harekete geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Çeşitli medya organlarında yer alan '17 yıldır kocasından işkence gören kadının 11 parmağı kesildi' başlıklı haberler ile ilgili olarak Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı üzerine Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz harekete geçmiştir. Mağdur olan vatandaşımız Gülfidan Sepil'in öz kardeşlerinin yanında ikamet ettiği görülmüş, kendisine istediği taktirde Van ya da farklı bir ildeki kuruluşlarımızda koruma altına alınabileceği bilgisi verilmiştir. Gülfidan Sepil, kuruluşlarımızda kalmayı istemediğini ifade etmiş, çocukları ile birlikte olmak ve yeni bir hayat kurmak arzusunu dile getirmiştir. Gülfidan Hanım'ın çocukları ile bir araya gelmesi için çalışmalar başlatılmış, ilk aşamada çocukları için Sosyal Ekonomik Destek verilmesi kararı alınmıştır. Gülfidan Hanım'ın kardeşleri ile beraber yaşamaya devam etmek istememesi durumunda, kendisine Bakanlığımız tarafından bir ev tutulacak, çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için gereken her türlü destek verilecektir. Bakanlığımızca, Gülfidan Sepil'in yaşadığı olayla ile ilgili başlatılan hukuki süreç yakından takip edilmektedir ve açılacak davaya da müdahil olunacaktır."



