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    • 12 bin 801 polis, FETÖ'cü diye görevden uzaklaştırıldı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasında 2523'i amir olmak üzere 12 bin 801 polisi açığa aldı. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nda da 37 personel görevden uzaklaştırıldı

    04 Ekim 2016 Salı 09:06
    12 bin 801 polis, FETÖ'cü diye görevden uzaklaştırıldı
    Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Karaname’nin 2. maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ / PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 2523’i amir sınıfı olmak üzere toplamda 12 bin 801 personel görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesinde bulunuldu.

    Operasyon kapsamında Ankara'da 1350, İzmir 570, Diyarbakır'da 650 ve Hakkari'de 350 emniyet mensubuna görevden el çektirildiği öğrenildi.

    Açığa alınan polislere tebligatın bugün yapılacağı belirtildi.

    SORUŞTURMA SONUNDA İHRAÇ

    İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan polisler hakkındaki soruşturmayı polis başmüfettişleri yürütecek. Soruşturmalar sonucunda, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen polislerin meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 37 PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Bu arada İçişleri Bakanlığı'nda da 37 personel görevden uzaklaştırıldı.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde görevli 37 personel, görevlerinden el çektirildi.   
    Anahtar Kelimeler: Polis, Polis Görevden Uzaklaştırma, Polis Fetö

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