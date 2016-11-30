12 kişi öldü, belediye başkanı bu soruya kızdı!

Adana'ın Aladağ ilçesinde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı yurtta yangın çıktı, en az 11 kız öğrenci ve bir kadın eğitmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisine sorulan itfaiyenin yangın çıkan yurtta bir denetim yapıp yapmadığı sorusuna "Çok zeki sorular sorduğunuzu zannetmeyin" yanıtını verdi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdundaki yangında 11 öğrenci, 1 kadın eğitmen hayatını kaybetti. 22 öğrenci ise yaralandı. 34 ortaöğretim öğrecinin kaldığı yurtta, alt katta bulunan öğrencilerin birçoğunun kurtulduğu, üst katlara çıkan öğrencilerin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralanan çok sayıda öğrencinin ise pencerelerden atladığı öğrenildi.



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI KIZDIRAN SORU



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gazeteci Nedim Şener’in itfaiye ekiplerinin yangın çıkan yurtta bir denetim yapıp yapmadığı yönündeki sorusuna “şimdi seyircilerin karşısında çok zeki sorular sorduğunuzu zannetmeyin” diye tepki gösterdi.



Sözlü, Şener için “çok kendini bilmez bir tavrınız ve tarzınız var” ifadelerini kullandı.