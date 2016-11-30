12 kişinin öldüğü yangında skandal olay!

Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı yurtta çıkan yangın sonucunda 11'i öğrenci 12 kişi hayatını kaybetti. Bu acı haberden sonra binanın yangın merdiveninin kilitli olduğu iddiası gündeme geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu iddiayı doğruladı. Sözlü, çocukların cansız bedenlerinin yangın merdiveninin yanında bulunduğunu açıkladı

Habertürk canlı yayınında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan'ı Hüseyin Sözlü, 12 kişinin hayatını kaybettiği yurtta yangın merdivenlerinin kilitli olduğunu söyledi. Sözlü bazı öğrencilerin cenazelerine yangın merdivenlerinin yanında ulaşıldığını ifade etti.



Sözlü, "Yangın merdivenin kapısı içeriden kilitliymiş. Çocuklar çıkmayı başaramamış" ifadesini kullandı.



Sözlü, yangın merdivenlerinin anahtarlarının yangında hayatını kaybeden kadın görevlide olduğunu söyledi.





CANSIZ BEDENLER YANGIN MERDİVENİNİN YANINDA BULUNDU



Aynı soruyu NTV canlı yayınında da cevaplayan Sözlü şöyle konuştu:



“Yangın merdiveni, çocukların cesetlerine ulaşıldığı bölge. Tahminim, yangın merdiveninin kilitli olduğu anlaşılıyor, açamamışlar.



11-14 yaşında çocuklar. Çatı da çocukların üzerine yıkılmış. Çöken çatıda ahşap malzeme kullanılmış. Elbette soruşturma açılacak, zafiyetler ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.