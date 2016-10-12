12 subaya 'darbeye teşebbüs' tutuklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada, 12 subayın Hava Harp Akademisi'nde darbe girişimine ilişkin toplantı yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan subaylar, çıkarıldıkları savcılık tarafından tutuklanmaları talep edildi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin, İstanbul'daki darbeye teşebbüs faaliyetlerinin yönlendirildiği yerlerden olan Harp Akademileri Komutanlığı'nda, darbe yanlısı askeri güçlerin hakimiyetini sağlamak amacıyla kısmi emir komuta zinciri içerisinde, normal askeri hayatın akışı dışında, darbe faaliyetinde hazır olma maksatlı silahlı ve teçhizatlı olarak, kamuflaj kıyafetle girişi izne bağlı olan Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde, darbe girişimi öncesi ve gerçekleştiği gün darbe faaliyetlerini konu alan toplantı düzenlediklerinin tespit edildiği kaydedildi.





MUHALİF GÖRDÜKLERİ İKİ SUBAYI REHİN ALMIŞLAR



Şüphelilerin, kendilerince muhalif gördükleri iki subayın rehin alınması eylemine iştirak ettikleri, darbe girişimi faaliyetinde aktif şekilde rol aldıklarının tanık, bir kısım şüphelilerin ikrarı ve kamera kayıtlarından belirlendiği ifade edildi. Savcılık, bu nedenlerle tüm şüphelilerin kuvvetli suç şüphesi gösteren delillerin bulunması, kaçma şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, soruşturmanın devam ettiği, suçun işleniş biçimi ve katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanmalarını talep etti.



12 SUBAY DARBEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI



Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ifadelerinin ardından subaylar, Şükrü Pınar, Samet Kuzu, Musa Gülmez, İbrahim Poyraz, İbrahim Alaca, Fatih Akar, Hüseyin Altun, Fatih Şayin, Erdem Cem Ergül, Cihangir Çenteli, Aziz Özbek ve Veysel Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.