12 yaşındaki Efe, ihtiyaç sahibi çocuklar için limonata satıyor

KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’nde oturan 12 yaşındaki Ahmet Efe Ünal, ihtiyaç sahibi çocuklara maddi yardımda bulunmak için annesinin evde hazırladığı limonatayı satıyor

İstanbul’a bir süre önce ablasının yanına giden giden ortaokul öğrencisi Ahmet Efe Ünal, ayağında terlikle gezen çocukları görüp üzülünce yardıma muhtaç çocuklar için limonata satmaya karar verdi.Safranbolu’ya dönen Ünal, annesi Hülya Ünal’ın evde hazırladığı limonatayı gece-gündüz demeden Sadri Artunç Caddesi’nde satmaya başladı. Kendisi küçük yüreği büyük Ünal, bayramın ilk 2 gününde küçük bardağını 1, büyük bardağını 1.5 liradan satarak 100 lira kazandı. Limonata satmaya devam edeceğini ve daha büyük bir miktar olacak parayı belediyenin ‘Hayır çarşısı’ yetkilileriyle irtibata geçerek yardıma muhtaç çocuklara vereceğini belirten Ünal, şöyle dedi:‘’Kazandığım parayı onlara vermek istiyorum. Bunu yapacak olmaktan da mutluyum. Maddi durumumuz iyi. Bana niçin limonata sattığımı soranlar oluyor. Onlara yardıma ihtiyacı olanlar çocuklar için sattığımı söylüyorum. Onlar da seviniyor ve daha bol limonata alıyorlar. Ben de mutlu oluyorum o zaman. Her şey iyi gidiyor. Büyük bir para olana kadar limonata satmaya devam edeceğim. İstanbul’da terlikle yürüyenleri, çorapları olmayan çocukları gördüm. Onlara su ve yiyecek alıyordum. Onları düşündüm ve limonata satmaya karar verdim.’’