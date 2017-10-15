13 aylık Ayaz bebeğe ilik aranıyor

BURDUR'da henüz 6 aylıkken kanında virüs tespit edilen 13 aylık Ayaz bebeğin sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gerektiğini söyleyen ailesi, yardım istedi. Baba Ali Rıza Taşçı, "Eşim ve benim iliklerimiz tam tutmadı. Destek olmak isteyenlerin Kızılay'a kök hücre örneği başvurusunda bulunması gerekiyor" dedi

Burdur Belediyesi'nde işçi, 35 yaşındaki Ali Rıza Taşçı ve Gülşen Taşçı'nın iki çocuğundan Ayaz bebeğin kanında 6 aylıkken virüs tespit edildi. Ailesi, Burdur ve Antalya'daki üniversite hastanelerine götürdüğü Ayaz bebek için tedavi yolu aradı. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda Ayaz bebeğin ilik nakli olması gerektiğine karar verildi. Baba ve anneden alınan örnekler Ayaz bebekle uyuşmadı. Aile, hayati tehlikesi devam eden Ayaz bebeğe uyumlu ilik bulunması için kök hücre bağışı çağrısı yaptı.



'YOĞUN AKCİĞER ENFEKSİYONU GEÇİRDİK'



Baba Ali Rıza Taşçı, çocuğunun rahatsızlığını 6 aylıkken fark ettiklerini anlattıklarını belirtirken, "Başta diş çıkardıklarını belirtirken, "İlk gittiğimizde kanda virüs olduğu saptandı. Kan değerlerindeki enfeksiyon nedeniyle bizi Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada 16 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk olduk. Burada 47 gün yoğun bakımda, 22 gün ise serviste tedavi gördü. Yoğun akciğer enfeksiyonu geçirdi. Allah'a şükür onları atlattık ama hala tehlikemiz devam ediyor" dedi.



'EŞİM VE BENİM İLİKLERİMİZ TAM TUTMADI'



Ayaz'ın iyileşmesi için tek çarenin ilik nakli olduğunu anlatan Taşçı, "Doktorlarımız bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilik nakline ihtiyaç olduğunu söyledi. Eşim ve benim iliklerimiz tam tutmadı. İlik nakli bekliyoruz. Destek olmak isteyenlerin Kızılay'a kök hücre örneği başvurusunda bulunması gerekiyor. Değerler tutarsa ilik nakli gerçekleşebilecek" diye konuştu.



'SÜREKLİ ODADA KALIYOR'



Anne Gülşen Taşçı, insanlardan duyarlılık beklediğini anlatırken, şöyle dedi:



"Oğlum ve bütün çocukların ölmemesi için destek bekliyoruz. Bebeğim sürekli odada kalıyor, dışarı çıkamıyoruz. Sürekli temiz bir ortamda durması gerekiyor, dış ortamdan gelebilecek virüs ve mikroplardan korumaya çalışıyoruz. En ufak bir grip virüsü tekrar akciğerlerde enfeksiyon oluşması, çocuğun tedaviye geç cevap vermesi gibi sorunlara neden olabilir."



Ayaz bebeğin ağabeyi 11 yaşındaki Eray da "Kardeşimin ilik nakli olarak bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.

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