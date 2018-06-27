13 gündür kayıp Leyla için kazı çalışmaları başladı

Ağrı'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 13'üncü günde sürüyor. Jandarma, köy ve çevresinde kazı yaparak zemin kontrolü çalışmalarını başlattı

13 gündür kayıp Leyla için kazı çalışmaları başladı
27 Haziran 2018 Çarşamba 11:07

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 13'üncü günde arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde metruk binaların zemininde kazı çalışmaları başlattı. Her ihtimali değerlendiren JAK timlerine kadavra arama köpeği 'Modül' ve 'Mavi' de eşlik ediyor. Başlatılan kazı çalışmalarından da henüz bir sonuç alınamazken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Metruk binalarda yapılan yaklaşık bir metrelik kazı çalışmaları devam ederken, ekiplerin bir bölümü yüzey çalışması yaptı. Ekipler Leyla'nın bulunmasına kadar çalışmaların devam edeceğini belirtirken, başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağrı #leyla #kayıp leyla
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