13 günlük bebek açlıktan öldü!

Suriye'deki iç savaştan kurtulmak için Türkiye'ye kaçan, ardından da Yalova'da derme çatma bir kulübeye yerleşerek yaşam savaşı vermeyen başlayan mülteci ailenin 13 gün önce doğan Cuma isimli bebekleri, beslenme sorununa dayalı olarak açlıktan öldü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Yalova'da derme çatma bir kulübeye yerleşerek yaşam savaşı veren Suriyeli ailenin 13 gün önce doğan Cuma isimli bebekleri açlığa dayanamadı.



Suriyeli ailenin Suriye'deki dramları, sığındıkları Türkiye'de de devam etti. İç savaşta birçok yakınını kaybeden Muhammad ve İman Kadah çifti, önce Türkiye'ye daha sonra da Yalova'ya yerleştiler. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Beste Sokak üzerinde tahta ve muşambalarla oluşturdukları derme çatma kulübeye Suriye'deki savaştan kaçan birkaç aile ile birlikte yerleşen çift, burada yaşam mücadelesi vermeyi sürdürdü.



AÇLIĞA 13 GÜN DAYANABİLDİ



BEBEK MORGA KALDIRILDI