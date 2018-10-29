13 yaşındaki baldıza tecavüz!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde telefon alma vaadiyle alışverişe götürdüğü 13 yaşındaki baldızı M.G.'ye tecavüz ve dap ettiği öne sürülen Emrah A. (30) tutuklandı

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde oturan kayın validesinin evine gelen Emrah A., iddiaya göre telefon alacağını söylediği baldızı M.G. ile evden ayrıldı. Aradan 3 saat geçmesine rağmen eve gelmeyen M.G.'yi merak eden annesi, Emrah A.'nın eşi olan diğer kızını arayıp, gelip-gelmediklerini sordu. Kızından olumsuz yanıt alan anne, durumu polise bildirdi. MOBESE görüntülerini izleyip, Emrah A.'nın gittiği yönü belirleyen polisler, şüphelinin otomobilini Sumbas İlçe Yolu'nda durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına aldırış etmeyen Emrah A., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Küçük Sanayi Sitesi içerisine giren Emrah A., baldızını arabadan atıp, kaçmaya çalışsa da polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Başında darp izleri bulunan ve Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın psikolok eşliğinde alınan ifadesinde, eniştesinin kendisine zorla tecavüz ettiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sekv edilen Emrah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.