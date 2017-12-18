13 yaşındaki çocuk, babasının nasıl öldürüldüğünü anlattı

Konya'da Necati Acar'ı (33), eşi ile aşk yaşadığı iddiasıyla sol bacağından 10 kez bıçaklayarak öldüren Mustafa S. (35) ve babası Ali S.'nin (68) yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya katılan Acar'ın oğlu Y.A.'nın (13), ''Babam gözlerimin önünde öldürüldü. Babamı öldürdükten sonra kafasına defalarca tekme attılar'' dedi

Olay, geçen 2 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda meydana geldi. Bisiklet satış bayisi bulunan 3 çocuk babası Necati Acar, 4 yıl önce iş yerine çocuğuna bisiklet almak için gelen 2 çocuk annesi N.S. (29) ile tanıştı. İddiaya göre, daha sonra sosyal medya üzerinden görüşen Acar ile N.S. ilişki yaşamaya başladı.



Cinayetten bir gün önce N.S., iddiaya göre, Necati Acar'a telefonla ''Ben bir hata yaptım. Huzurumuz kalmadı. Eşimden boşanmayacağım'' mesajı attı. Eşinden ayrılan Necati Acar ise mesajı alınca oğlu Y.A. ile birlikte N.S.'nin evinin önüne gitti. Kapıyı, kadının eşi Mustafa S. açtı. Acar, N. ile görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Nurgül S., eşi Mustafa ve kayınpederi Ali S., Necati Acar ile görüşmek için parka gitti.



Burada konuşan iki grup arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Kavga sırasında Ali S., Necati Acar'a bıçakla saldırdı. Sol bacağının 10 yerinden bıçak darbesi alan Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi.



'ŞUURUMU KAYBETMİŞİM'



Polis tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ali S. ve babası Mustafa S. tutuklandı. İki sanık, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşmaya tutuklu baba ve oğul ile N.S. ve öldürülen Necati Acar'ın oğlu Y.A. katıldı. Mahkemede olayı anlatan Ali S., "Kendimi savunmak için Necati'nin elinden aldığım bıçağı Necati'nin bacağına sapladım. Olay nedeniyle üzgünüm. Benim böyle bir niyetim yoktu. Amacımız kavga etmek değil, konuşmak, anlaşmaktı. Bıçağı kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. O an şuurumu kaybetmişim" dedi.



'EŞİNİ VE SENİ ÖLDÜRÜRÜM'



Necati Acar'ın kendisine sürekli olarak 'Eşinden boşan' dediğini ileri süren N.S. ise şunları söyledi:



"Olay anında kavga ederken kayınpederim, Necati'nin altındaydı. Necati elindeki bıçağı kayınpederimin göğsüne doğru götürdü. Daha sonra kayınpederim Necati'nin kolunu büktü ve bıçağı Necati'nin bacağına doğru sapladı. Bu sırada bıçak halen Necati'nin elindeydi. Eşim de Necati'nin tişörtüne asılmış onu kaldırmaya çalışıyordu. Ben Necati'nin üzerindeki kanı görünce olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra ne olduğunu bilmiyorum. Necati sürekli olarak beni 'Eşinden boşan. Yoksa seni de eşini de öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Daha önce eşime boşanmak istediğimi söylediğimde, çok normal karşıladı."



'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAFASINA TEKME ATTILAR'



Duruşmaya katılan Y.A. ise olay anında babasında bıçak olmadığını ileri sürdü. Bıçağı Ali S.'nin kendi üzerinden çıkardığını iddia eden Y.A., şöyle konuştu:



''Kavga sırasında yere düştüklerinde Ali S. mi yoksa babam mı alttaydı hatırlamıyorum. Ali S. bıçağı çıkarınca babam kaçtı. Mustafa S., olay anında babamı yere yıktı. Ali S. de babamı bıçakladı. Daha sonra Mustafa S., babamın kafasına defalarca tekme attı. Babamla N.'nin ilişkilerini olaydan 4-5 ay kadar önce öğrendim. Babamla N., hemen her gece görüntülü olarak konuşuyorlardı. N., babama 'Eşimden boşanıp seninle evleneceğim' diyordu. Ben birkaç kez şahit oldum, konuşmalarına. N. ile birlikte pikniğe de gittik. N. bazen yemek isterdi, babam da götürürdü. Babam ona telefon aldı. N. bana doğum gününde eşofman takımı bile aldı."



Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı erteledi.