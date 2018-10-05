13 yaşındaki çocuk uyuyan babasını öldürdü!

Antalya'da, 13 yaşındaki H.U., sürekli annesiyle tartıştığı gerekçesiyle babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldürdü. Silahtan çıkan boş kovanı da yanına alarak kaçan H.U., polis ekiplerince yakalandı

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece tartıştı. Ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.'nun sık sık tartışması nedeniyle bunalıma girdi. H.U., girdiği bunalımın etkisiyle sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

Murat U.'nun ateşli silahla öldürüldüğünü tespit eden polis, Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Ancak camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.