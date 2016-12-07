14 hayvanı zehirleyerek öldürdüler

Antalya'da çöpün kenarına zehirli et koyarak 12 köpek ve 2 kediyi zehirlediler

Olay Antalya Kepez'de yaşandı. Dün akşam saat 22.00 civarında kedi ve köpekleri yerde hareketsiz halde görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede çöp konteynerlerinin yanına zehirli et bırakıldığını tespit etti. İncelemede 12 köpek ve 2 kedinin bu yüzden öldüğü belirlendi.



İnceleme sonrası belediye ekipleri kedi ve köpeklerin cesetlerini alarak ormanlık alana götürüp gömdü.



Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakinlerinden Ümran Kaman Sırlı, "Her gün belirli saatte hayvanları besliyoruz. Dışarı çıktığımda çevrede hiç hayvan göremeyince merak ettim. Bu sırada mahalleden arkadaşlarımız kedi ve köpeklerin zehirlendiğini söyledi. Kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Sorumluların bulunmasını istiyoruz" dedi.