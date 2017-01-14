15 ay önce evlenmişti. Şehit oldu...

27 yaşındaki Samet Kaya'nın şehit olduğu haberini askeri yetkililer sabah saatlerinde Yumurtalık İlçesi'nde bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde oturan ailesine bildirdi. Bir kardeşi de Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu belirtilen Samet Kaya'nın 15 ay önce evlendiği öğrenildi. Samet Kaya'nın cenazesi Yumurtalık'ta toprağa verilecek.
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