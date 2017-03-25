15 köpeğin saldırısına uğradı, 80 yerinden ısırıldı

Kayseri'de 52 yaşındaki Hatice Uygur, 15 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Olay Kayseri'nin Talas İlçesi'ne bağlı Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün, 52 yaşındaki Hatice Uygur, tarla içinden yürümeye başladı. Uygur'a 15 köpek birden saldırdı. 80 yerinden ısırılan kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kuduz tedavisi görmeye başlayan Uygur, oğluna para göndermek için evden çıktığını ve tarlanın içinden yürüdüğünü söyledi. Önce bir köpeğin gelerek kendisine havlamaya başladığını belirten Uygur, daha sonra da tarlada bulunan diğer köpeklerin gelerek kendisine saldırdığını söyledi.
Köpekleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını ancak başaramadığını anlatan kadın, yardım istemek için bağırdığını söyledi.
Köpeklerin kendisini defalarca ısırdığını da anlatan Uygur, çevredeki inşaatta çalışan işçilerin sesini duyduğunu ve yardımına koştuğunu anlattı. İşçilerin köpekleri demirlerle kovaladığını söyleyen Uygur, ambulansla hastaneye kaldırıldığını, kafasında ve kollarına dikiş atıldığını söyledi. Kulaklarının da ısırıklarla parçalandığını belirten Uygur, bacaklarının da ısırıldığını ama yüz üstü yatarak karnını koruduğunu anlattı.