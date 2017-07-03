15 Temmuz'da 'demokrasi nöbeti' tutulacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde basın açıklaması yaptı. Kalın açıklamasında 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinler hakkında bilgi vererek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor" dedi.



İbrahim Kalın dün Erdoğan'ın Rusya Savunma Bakanını kabulün sorulması üzerine, Astana sürecine dikkat çekerek şunları kaydetti:



"Suriye krizinin sonlandırılması, savaşın bitirilmesi için bizim Rusya ile başlattığımız son derece önemli bir süreçtir. BM çatısı altında Cenevre sürecine ilave olan Asta sürecinin detayları burada konuşuldu. Biz Astana sürecinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, bütün imkanları seferber ederek katkı sunuyoruz. Bu çerçevede en önemli aşamalardan birisi Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve bu mekanizmanın nasıl işleyeceğine dair bir yol haritasının belirlenmesiydi. Dün Rus Bakan'da bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettiler. Bizim de şu anda teknik heyetlerimiz oraya gittiler. Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve İstihbarat Teşkilatımızdan teknik heyetler Astana'da bu konuları yarın ve öbür gün detaylı bir şekilde konuşacaklar."



"BÜYÜK İHTİMALLE PUTİN İLE DE GÖRÜŞME OLACAK"

KATAR KRİZİ

Kalın, "Suriye krizinin artık 6-7'inci yılına gittiğimiz şu dönemde bu süreci bir an önce sonlandırmak, siyasi geçiş sürecine geçilmek, insani yardımları ulaştırmak için yoğun bir çabamız olacak. Astana'daki bu teknik görüşmelerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın G20 marjında büyük ihtimalle ayın 8'inde Sayın Putin ile de bir görüşmesi olacak. Orada Astana toplantılarının ilk kararlarına yani neticelerini tekrar bir değerlendirme imkanı olacak" dedi.Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine Kalın şu değerlendirmelerde bulundu:"Dün Sayın Trump'ın Körfez'deki bazı liderlerle yaptığı görüşmelerden edinilen intiba, yapılan açıklamalarda da bunun artık müzakere yoluyla çözüm yoluna konması konusunda bir mutabakatın giderek güçlendiği anlaşılıyor. Bu sevindirici bir gelişme. Bir süre verilmişti 10 günlük. Katar tarafı buna cevap verdi veriyor, Kuveyt üzerinden bildiğiniz gibi Kuveyt Emiri'nin yürüttüğü arabulucuk çalışması çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün kritik. Bu cevaplar verilecek, o mekanizma işleyecek. Tabii bizim temennimiz, temel ihtilaf konularının bir an önce çözülmesi."