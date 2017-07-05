15 Temmuz'da evleneceklerdi. Biri öldü, biri tutuklandı!

İstanbul Esenyurt'ta 11 gün sonra evlenecek olan çift kavga etti. İki arasında çıkan kavga ölümle bitti

Olay Esenyurt'ta dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre 1,5 yıldır nişanlı olan ve 15 Temmuz tarihinde yapılacak düğün için hazırlık yapan Ayşenur Y. ile Ayberk Kahveci konuşmak için buluştu. Ancak konuşma sırasında ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayberk Kahveci, mutfak bıçağı ile yaralandı. Nişanlısı Ayşenur Y., ise yaraladığı nişanlısını hemen hastaneye kaldırdı.



Ayberk Kahveci, doktorlar tarafından hemen ameliyata alındı ancak genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayı faili olarak polis ekipleri Ayşenur Y.'yi gözaltına aldı. Ayşenur Y. ilk ifadesinde nişanlısı ile kavga ettiklerini ve kendisini korumak için mutfaktan aldığı bıçağı onun koluna doğru salladığını anlattı. Pişman olduğunu da belirten genç kadın, nişanlısı tarafından darp edildiği için böyle bir tavırda bulunduğunu söyledi. Ayşenur Y., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Çiftin 15 Temmuz'da düğünlerinin olduğu öğrenildi.