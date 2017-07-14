15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın taşıyan pilot, THY'den atıldı!

Uçuş sırasında TC-ATA uçağının ‘transponder’ adı verilen, hava trafik kontrol merkezindeki radara bilgiler ileterek uçağın tanımlanmasını sağlayan sisteminin açık olduğu, bu nedenle uçağın internetten ya da mobil uygulamayla bile izlenebildiği belirtildi. THY, soruşturma sonunda o gece transponder’ı açık bıraktığı saptanan Yurtseven’i işten çıkardı. FETÖ bağlantısı konusunda bir sonuç çıkmadığı belirtilen Yurtseven’in özel havayolunda uçmaya hazırlandığı öğrenildi.
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