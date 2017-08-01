15 Temmuz İlhan Varank

15 temmuz ilhan varank o gece şehit olan isimlerinden birisidir. Kendisi hayatını eğitime adamış bir profesördür

o gece şehit olan isimlerinden birisidir. Kendisi hayatını eğitime adamış bir profesördür. İlhan Varank, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığını yapan Mustafa Varank’ın ağabeyidir. 1971 doğumlu olan Varank, çocukluğunda hafızlık eğitimi almaya başladı ancak buna devam edemedi. Necatibey Eğitim Fakültesinden başarı ile mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı Bursunu kazanarak, ABD Ohio State Üniversitesinde Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri alanında master yaptı.

Daha sonra aynı okulda, aynı alanda doktorasını bitirerek Türkiye’ye döndü. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Güncel olarak görev yapmakta olduğu yer ise; Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığıydı. 15 Temmuz gecesi darbeyi öğrenir öğrenmez düşünmeden sokağa çıkan Varank, Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğü önünde gitti.

Halka ateş açan darbecilere; “burası Çanakkale, geçilmez” diye haykırdı. Buradaki hainler teslim olduktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki çatışma yerine gitti. Burada ateş açılan bölgeleri gençlere göstererek onları korumak istedi. Darbecilere; “Burası Çanakkale, geçemeyeceksiniz” dediği anda, darbeci bir asker tarafından vuruldu. İnsanlara korkmayın, diyordu hastaneye kaldırılırken. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



15 Temmuz Gecesi Şehitlerimiz

Türkiye milletçe mücadele ettiği o gecede çok önemli ve güzel insanlarını kaybetti bülent aydın kimdir o TSK’ye şeref ve onuru ile hizmet etmiş bir askerdir. O ne kendisini ne de ülkesini satmamıştır. O gece içerisinde üst düzey generallerin de olduğu hainler vatandaşa ateş açacak kadar nankörleşmişlerdir. Bülent Aydın o gün beraber yemek yediği arkadaşları tarafından vuruldu. Üstelik alçakça, kurulan bir tuzakla. 12 Temmuz akşamı darbe ile ilgili haber Bültenlerine gelen ilk haber şuydu: “Genel Kurmay Karargahında çatışma oldu”. Bülent Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanın korumasıydı. O gün Levent Türkkan (Genel Kurmay Başkanlığı Emir Subayı), Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ı toplantı olduğunu söyleyerek Genel Kurmay Karargahına davet etti.

Salih Zeki Çolak ve koruması Karargâha girerken derdest edildi. Komutanını korumaya çalışan Bülent Aydın vurularak şehit edildi. Bir başka şehidimiz ise Mustafa Cambaz. Mustafa cambazın hayatı Yunanistan yaptığı zulümlere dayanamayarak Gümülcine'deki köyünü bırakarak âşık olduğu şehir İstanbul’a geldi. Yenişafak’ta çalışan gazeteci ve foto muhabiriydi. Darbe gecesi, Başkomutanın emri ile sokağa çıkıyoruz diyerek, darbecilere dur demek istedi. Çengelköy’de oturan Cambaz Çengelköy Polis Merkezi önünde gitti. Burada darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. Âşık olduğu vatan için ölmüş, yine âşık olduğu yere gömülmüştü.