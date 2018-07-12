15 Temmuz köprü davasında karar açıklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde terör estiren 72 FETÖ'cüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 22 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, 5 sanığa da yine "Anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. 44 sanık ise tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu karıştı. Şikayetçiler ellerindeki bazı maddeleri sanıklara fırlattı. Jandarma duruşma salonunu tamamen boşalttı.



SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 'te kararını açıklayan mahkeme heyeti bir saatte kararını okudu. Mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 309. Maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti , 22 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 17 yıl 6'şar ay, 5 sanığa da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verdi.



DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARINA ÇARPTIRILDI

Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erol Olçok'un şehit edilmesine ilişkin de yine 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar değişik suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, 44 sanığı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.



SALON KARIŞTI

Kararın okunmasının ardından sanıklar marş okudu. Bunun üzerine şikayetçiler de sanıklara tepki göstererek, sıraların üzerine çıktı. Bazı müştekiler de ellerinde bulunan maddeleri sanıkların bulunduğu bölüme fırtlattı. Bir müşteki de elindeki bastonu sanıklara doğru fırlattığı görüldü. Bazı sanıklar götürülürken şikayetçilere el salladı. Duruşma salonu önünde de gerginlik ve arbede bir süre daha devam etti. Jandarma bunun üzerine duruşma salonunu tamamen boşalttı.