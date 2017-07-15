15 Temmuz oturumunda fotoğraf tartışması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı

TBMM, hain darbe girişiminin birinci yıldönümü vesilesiyle özel oturumda toplandı. Oturuma AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Erdoğan salona girerken; CHP ve HDP'li vekillerin ayağa kalkmadıkları gözlendi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın açılış konuşmasını yaptı.



Kahraman “Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri davetliler aziz ve milletimin meclisteki değerli üyeleri meclisimizin 26. döneminin ikinci yasama yılının 111.’inci birleşimini açıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız yüce meclisimizi onurlandırmışlardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anma görüşmelerine geçiyoruz. Devletimizi yıkmak milletimizi dağıtmak isteyen hainlerin kalkışmasının birinci yılında bu kalkışmayı unutturmamak için toplanan genel kurulumuzu selamlıyorum. Demokrasinin göstergesi sandıktır. Sandık her şeydir. Türkiye’de demokratik hayatı bazı kesintilere rağmen 1876 birinci meşrutiyete dayandırabiliriz. Türkiye her fikre ve inanca saygı gösteren halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir. Üzerimizden saatlerce uçuş yaparak helikopterden mermiler yağdırdılar. Onlar korkutmaya milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça. 27 milletvekili ile açtığımız genel kurula 107 milletvekili çelikten irade ile kenetlendiler. Meclis’i terk etmedik. Cesaret korkmamak değil korkuyu yenmektir. O gece TV’de darbe teşebbüsünün olduğunu görür görmez Meclis’i açma emrini verdim. Cumartesi günü bir gün sonra TBMM’yi toplantıya çağırma yetkimi kullandım. Gece üç partinin hazırladığı bildiriyi dört partinin imzasıyla ortak olarak kamuoyuna açıkladık. Cuma genel kurul toplantı günü değildir. Haftanın dört günü kendi seçim bölgelerinde bulunur milletvekilleri. Yakın olanlar meclise koştular. Hanımefendi milletvekillerinin cesaretini tebrik ederim. Bu benim hanımlara pozitif ayrıcalık gösterme isteğimden değil o günkü şevklerinden dolayı. Top yekün bütün Meclis Sütçü İmam’dı Nene Hatun’du. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oturan temsilcilere teşekkürlerimi sunmak isterim. O meşhur gecede en büyük pay Recep Tayyip Erdoğan Bey’in milleti meydanlara çağırması olmuştur. Milletlerin meydana daveti. Milli birlik beraberlik şuuru parti farkı olmaksınız ülkemizin karanlık gecede üzerine düşen görevi yerine getirdi. Ve partiler herkes elinden geleni yaptı. Lider nasıl olmalıdır sorunusunun cevabı verildi. Aziz milletimiz demokrasi nöbetine devam etti.” diye konuştu.



CHP’LİLER ‘NEDEN BİZ YOKUZ’ TEPKİSİ



Başkan Kahraman konuşmasında Meclis’in bugün 15 Temmuz gecesi anısına bastırıp tüm vekillere dağıttığı fotoğraf albümünden de bahsetti. O esnada CHP sıralarından “biz neden yokuz” tepkileri yükseldi. Bunun üzerine Kahraman; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere o gece Meclis’te bulunan CHP’lilere de teşekkür etti.