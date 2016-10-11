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    • 15 Temmuz resmi tatil oluyor!

    AK Parti, 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Şehitler Günü" olması için hazırladığı yasa teklifine ilk imzayı, Başbakan attı. Teklifte Kazan'ın adının "Kahraman Kazan" olarak değiştirilmesi de var

    11 Ekim 2016 Salı 16:57
    15 Temmuz resmi tatil oluyor!
    AK Parti Grubu, 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Şehitler Günü" olması için yasa teklifi hazırladı.

    Yasa teklifine ilk imzayı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım attı.

    KAZAN'IN ADI DA DEĞİŞİYOR

    Teklifte, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının da "Kahraman Kazan" olarak değiştirilmesi yer alacak.

    BAŞBAKAN İLK İMZAYI ATTI, MECLİS'E SUNULACAK

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasa teklifinin imzaya açıldığını belirterek, ilk olarak Başbakan Yıldırım'ın imza attığı teklifin, milletvekillerinin imzasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

    KHK'LARLA İLGİLİ TEKNİK HEYET

    Elitaş, KHK'lerle ilgili itirazları değerlendirmek üzere partilerden birer temsilcinin yer alacağı bir teknik heyet oluşturulmasını muhalefet temsilcileriyle görüşeceklerini bildirerek, konunun bu görüşmeden sonra netlik kazanacağını ifade etti.
    Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, 15 Temmuz Tatil

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