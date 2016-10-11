AK Parti Grubu, 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Şehitler Günü" olması için yasa teklifi hazırladı.



Yasa teklifine ilk imzayı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım attı.



KAZAN'IN ADI DA DEĞİŞİYOR



Teklifte, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının da "Kahraman Kazan" olarak değiştirilmesi yer alacak.



BAŞBAKAN İLK İMZAYI ATTI, MECLİS'E SUNULACAK



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasa teklifinin imzaya açıldığını belirterek, ilk olarak Başbakan Yıldırım'ın imza attığı teklifin, milletvekillerinin imzasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.



KHK'LARLA İLGİLİ TEKNİK HEYET



Elitaş, KHK'lerle ilgili itirazları değerlendirmek üzere partilerden birer temsilcinin yer alacağı bir teknik heyet oluşturulmasını muhalefet temsilcileriyle görüşeceklerini bildirerek, konunun bu görüşmeden sonra netlik kazanacağını ifade etti.



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